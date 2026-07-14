TCL lanza la tecnología de impresión por inyección de tinta para paneles OLED

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TCL lanza la tecnología de impresión por inyección de tinta para paneles OLED

Un paso revolucionario en el mundo de las tecnologías de visualización: el gigante tecnológico chino TCL ha anunciado que está listo para la producción en masa de sus primeros paneles OLED fabricados mediante el método IJP (Inkjet Printing). Esta tecnología permite «imprimir» pantallas utilizando impresoras de inyección de tinta especiales en lugar de los métodos tradicionales, lo que se espera reduzca significativamente los costes de producción. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según representantes de la empresa, los nuevos tipos de paneles OLED han superado con éxito todas las certificaciones internas y las líneas de fábrica están listas para operar a plena capacidad. Esta tecnología se ha estudiado teóricamente durante muchos años, pero TCL se ha convertido en uno de los primeros fabricantes en llevarla al nivel comercial.

Capacidades técnicas de la nueva tecnología

El panel producido en la primera fase tiene una diagonal de 27 pulgadas, destinado principalmente a monitores profesionales y dispositivos para jugadores de alto nivel. La pantalla tiene una estructura de subpíxeles RGB clásica, lo que garantiza la máxima calidad de imagen. Según la información de ixbt.com, el nuevo panel tiene las siguientes especificaciones técnicas:

  • Alta resolución 4K UHD (3840x2160);
  • Tasa de refresco de 120 Hz;
  • Brillo de 300 nits en modo SDR;
  • Cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3.
Estos indicadores demuestran que los nuevos monitores serán ideales no solo para el uso diario, sino también para diseñadores y editores de vídeo que trabajan con precisión en el color.

¿Cuáles son las ventajas de la tecnología IJP?

La producción tradicional de OLED utiliza máscaras metálicas complejas y costosas llamadas FMM (Fine Metal Mask). En este proceso se desperdicia una gran cantidad de material orgánico. Con la tecnología IJP, impresoras especiales depositan el material orgánico en forma de solución en celdas definidas con precisión. Este método reduce el consumo de materias primas y aumenta la eficiencia de la producción.

La marca TCL es bien conocida en el mercado por sus televisores asequibles y de calidad. La popularización de esta nueva tecnología podría llevar a una reducción de los precios de los dispositivos con pantalla OLED en el futuro, haciendo que las pantallas de alta calidad sean más accesibles para los consumidores locales.

Según los expertos, las pantallas impresas marcan el inicio de una nueva era en la industria de las pantallas. Si TCL logra expandir esta tecnología con éxito, se espera que aparezcan paneles OLED más económicos para smartphones y portátiles en los próximos años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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