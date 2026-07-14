En el punto de mira de Barcelona y Chelsea: la lucha por Fisnik Asllani se intensifica

El delantero del club alemán Hoffenheim, Fisnik Asllani, se ha convertido en uno de los jugadores más solicitados del mercado de fichajes actual. Varios grandes equipos europeos, en particular el Barcelona y el Chelsea, han comenzado gestiones serias para incorporar al talento de 23 años. Su brillante desempeño en la Bundesliga lo ha llevado a lo más alto de las listas de transferencias. Así lo informa Goal.com .

El director deportivo del Hoffenheim, Andreas Schicker, confirmó oficialmente en una entrevista con Kicker que se están llevando a cabo negociaciones sobre el futuro del jugador. Según sus palabras, el club está recibiendo ofertas interesantes tanto de dentro de Alemania como del extranjero. Esto aumenta significativamente la probabilidad de que el delantero abandone el Rhein-Neckar-Arena en la ventana de transferencias de verano.

Precio de transferencia y cláusulas contractuales

Aunque el acuerdo actual entre Asllani y el Hoffenheim es válido hasta 2029, una cláusula especial en el contrato podría facilitar el traspaso. Se sabe que la cláusula de rescisión del jugador es inferior a 30 millones de euros. Teniendo en cuenta su valor de mercado actual y los resultados que está mostrando, esta suma se considera una oportunidad muy asequible para muchos clubes.

El Barcelona ha estado considerando la opción de Asllani desde marzo. El entrenador de los catalanes, Hansi Flick, tiene como objetivo reforzar la línea de ataque. Si Ferran Torres se marchara al Paris Saint-Germain, se espera que la directiva blaugrana intensifique la lucha por el delantero alemán. El hecho de que Flick conozca bien las capacidades del jugador podría jugar un papel decisivo en el traspaso.

Sin embargo, el gigante español enfrenta una seria competencia de la Premier League inglesa. Los ojeadores del Chelsea y el Tottenham consideran que la condición física y el estilo de juego de Asllani se adaptan perfectamente al fútbol inglés. Los clubes londinenses ven al delantero como una pieza clave de sus proyectos y pueden competir financieramente con el Barcelona.

Fisnik Asllani logró destacar la temporada pasada. Disputó 33 partidos en todas las competiciones, anotando 10 goles y dando 9 asistencias. Estas cifras son muy efectivas para un delantero joven y contribuyen al aumento de su valor de mercado. Ahora, la elección del campeonato por parte del propio jugador determinará el curso de los acontecimientos.