Asociación entre Tesla y Samsung: Los nuevos chips AI5 listos para competir con NVIDIA

La colaboración entre la empresa estadounidense Tesla y el gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics ha alcanzado un nuevo nivel. Los ingenieros de Samsung han finalizado el desarrollo de los chips AI5 de próxima generación, equipados con capacidades de inteligencia artificial, diseñados para Tesla. Se espera que esta innovación provoque cambios significativos no solo en la industria automotriz, sino también en el mercado de sistemas informáticos de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según James Kim, ingeniero jefe de Samsung, los chips AI5 se fabricarán basándose en el proceso tecnológico de 2 nm más avanzado de la compañía. Cabe destacar que la producción en masa de estos componentes se llevará a cabo en la nueva planta de Samsung en Taylor, EE. UU. Esto tiene una importancia estratégica crucial para garantizar la seguridad de la cadena logística y de producción de Tesla.

Competencia directa con NVIDIA

Elon Musk había declarado anteriormente que el sistema AI5 de Tesla superaría todas las expectativas. Según información de ixbt.com, el rendimiento de un solo chip AI5 iguala a los chips de NVIDIA basados en la famosa arquitectura Hopper. Si se utiliza una configuración de dos chips, puede competir fácilmente con las últimas soluciones Blackwell de la plataforma NVIDIA.

Según Musk, la principal ventaja de la solución de Tesla radica en su bajo costo y alta eficiencia energética. Esto permite ahorrar grandes cantidades de recursos y fondos en el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial. El proyecto AI5 es el primer producto en la historia de Tesla en utilizar tecnología de 2 nm, lo que servirá para consolidar su liderazgo tecnológico en este sector.

Avance tecnológico y áreas de aplicación

Los analistas del mercado habían predicho que Samsung solo aplicaría esta tecnología de precisión en la generación AI6. Sin embargo, el paso inmediato del chip AI5 al proceso de 2 nm confirma que la tasa de rendimiento de Samsung para esta tecnología ha superado el 60 %. Este es un indicador muy alto y fiable para la industria.

Es importante señalar que Tesla ha presentado diseños tanto a Samsung como a TSMC para sus chips. Dado que los métodos de ambos fabricantes son diferentes, pueden existir pequeñas variaciones entre las versiones de los chips. Actualmente, la versión de Samsung ha superado con éxito la etapa de preparación para la producción y todos los trabajos de ajuste han finalizado.

Los nuevos chips AI5 no se instalarán en los coches eléctricos de Tesla a corto plazo. Como confirmó Elon Musk, estos microcircuitos se utilizarán principalmente en las siguientes áreas:

Aumentar el potencial intelectual de los robots humanoides Optimus;

Creación de clústeres de supercomputadoras basados en inteligencia artificial;

Sistemas de autoaprendizaje que procesan grandes volúmenes de datos.

Este paso es un movimiento crucial para transformar a Tesla de un simple fabricante de automóviles a una de las corporaciones de inteligencia artificial y robótica más grandes del mundo. Una colaboración tan estrecha con Samsung sin duda garantizará una ventaja en la carrera tecnológica.