Google comienza a etiquetar anuncios creados con inteligencia artificial

Google, una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, ha introducido una nueva función con el objetivo de aumentar la confianza de los usuarios y garantizar la transparencia del contenido digital. A partir de ahora, si los anuncios en la plataforma son creados con la ayuda de inteligencia artificial (AI), se proporcionará información específica al respecto. Este paso no es solo una innovación tecnológica, sino una acción importante para proteger a los consumidores contra el contenido visual engañoso. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Las tecnologías de inteligencia artificial permiten hoy en día a las empresas representar productos en diversos entornos, preparar banners publicitarios de calidad sin sesiones fotográficas profesionales y ahorrar costes considerablemente. Sin embargo, esta situación puede crear una percepción errónea en los consumidores sobre el aspecto real del producto. Según ixbt.com, aunque Google prohíbe los anuncios engañosos y fraudulentos, el contenido modificado digitalmente mediante AI seguía generando dudas.

Un nuevo paso hacia la transparencia

Hasta ahora, Google solo exigía la divulgación del uso de inteligencia artificial en anuncios políticos y electorales. Ahora, esta normativa se aplica a todo tipo de publicidad comercial. La nueva función aparecerá en los anuncios mostrados en Google Search, YouTube y Google Discover. Los usuarios pueden acceder a la sección "My Ad Center" haciendo clic en los tres puntos o en el icono de información junto al anuncio.

En este panel, además de bloquear el anuncio, denunciarlo u obtener información sobre el anunciante, los usuarios verán ahora una nueva opción titulada "Cómo se creó este anuncio". Es precisamente aquí donde se indicará si se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para crear o editar el contenido. Esto permite a los usuarios, incluidos los de Uzbekistán, verificar la autenticidad del contenido dentro de los servicios globales.

Sistema de control automático y manual

Según Google, si los anunciantes crean anuncios utilizando las herramientas de AI generativa propias de la empresa, el sistema añadirá automáticamente la etiqueta "Creado con AI". Este proceso está totalmente automatizado y no requiere intervención humana. Sin embargo, si el contenido se prepara utilizando programas externos u otras plataformas de AI, la responsabilidad recae en el anunciante.

En tales casos, los anunciantes deberán utilizar el nuevo elemento de control para indicar ellos mismos la participación de la inteligencia artificial. Cabe señalar que Google aún no verifica de forma independiente si el contenido creado por fuentes externas es generado por AI. Además, dependiendo de los requisitos de la legislación local de algunos países, estos anuncios también pueden marcarse con etiquetas obligatorias específicas.

Se espera que esta novedad establezca nuevos estándares en el campo del marketing digital. En un momento en que la inteligencia artificial fusiona el arte visual y el comercio, el derecho del usuario a saber qué es real y qué es generado se convierte en una prioridad. Google planea implementar esta función gradualmente en todo el mundo.