Una inteligencia artificial recauda 100 millones de dólares para sí misma

Un evento inesperado ha ocurrido en el mundo de la tecnología: la startup Lyzr ha confiado la gestión de su última ronda de inversión a un agente de inteligencia artificial. Como resultado, la empresa logró recaudar 100 millones de dólares sin intervención humana. Este suceso marca el inicio de una nueva era en el mercado de capital de riesgo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Con sede en Nueva Jersey, la startup Lyzr se dedica al desarrollo de agentes de inteligencia artificial especializados para empresas. Según Bloomberg, la compañía utilizó su sistema llamado "SivaClaw" para llevar a cabo su ronda de inversión Serie B. El sistema no solo realizó tareas técnicas, sino que también desempeñó un papel clave en la comunicación con los inversores.

Comunicación y análisis con inversores

El sistema SivaClaw respondió a las preguntas de más de 130 inversores potenciales, preparó borradores de memorandos de inversión e incluso analizó en qué diapositivas se centraban más los patrocinadores durante la presentación. Este proceso se convirtió en una "clase magistral" que demuestra en la práctica la eficacia del producto de la startup.

Lo más interesante es que, en este proceso, prácticamente no hubo necesidad de reuniones tradicionales. Por lo general, los fundadores de startups debían realizar decenas de reuniones presenciales en Sand Hill Road, en Silicon Valley, o conversar con inversores tomando un café. En el caso de Lyzr, los fundadores no abandonaron sus escritorios y recibieron ofertas de interés por un total de 400 millones de dólares de inversores de Oriente Medio y Silicon Valley.

Una nueva tendencia en el mercado

Al finalizar esta exitosa campaña, Lyzr recaudó 100 millones de dólares, elevando su valor de mercado a casi 500 millones de dólares. Según los expertos, esta situación es el resultado del enorme interés y flujo de capital hacia el campo de la inteligencia artificial. Actualmente, los inversores están dispuestos incluso a negociar con robots para adquirir tecnologías prometedoras.

Esta experiencia es muy importante para el mercado tecnológico. Las startups locales pueden observar cómo reducir la distancia geográfica al recaudar fondos en el mercado global mediante el uso de inteligencia artificial. La experiencia de Lyzr demuestra que, si un producto realmente funciona, la reducción del factor humano en su venta y desarrollo solo puede traer beneficios.

En conclusión, se puede decir que Lyzr y su agente SivaClaw no solo ganaron dinero, sino que mostraron cómo serán las futuras negociaciones comerciales. Ahora, algoritmos correctamente configurados pueden ser suficientes para una ronda exitosa, en lugar de cientos de vuelos y reuniones.