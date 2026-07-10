Una inteligencia artificial recauda 100 millones de dólares para sí misma

·3·Tecnología
Una inteligencia artificial recauda 100 millones de dólares para sí misma

Un evento inesperado ha ocurrido en el mundo de la tecnología: la startup Lyzr ha confiado la gestión de su última ronda de inversión a un agente de inteligencia artificial. Como resultado, la empresa logró recaudar 100 millones de dólares sin intervención humana. Este suceso marca el inicio de una nueva era en el mercado de capital de riesgo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Con sede en Nueva Jersey, la startup Lyzr se dedica al desarrollo de agentes de inteligencia artificial especializados para empresas. Según Bloomberg, la compañía utilizó su sistema llamado "SivaClaw" para llevar a cabo su ronda de inversión Serie B. El sistema no solo realizó tareas técnicas, sino que también desempeñó un papel clave en la comunicación con los inversores.

Comunicación y análisis con inversores

El sistema SivaClaw respondió a las preguntas de más de 130 inversores potenciales, preparó borradores de memorandos de inversión e incluso analizó en qué diapositivas se centraban más los patrocinadores durante la presentación. Este proceso se convirtió en una "clase magistral" que demuestra en la práctica la eficacia del producto de la startup.

Lo más interesante es que, en este proceso, prácticamente no hubo necesidad de reuniones tradicionales. Por lo general, los fundadores de startups debían realizar decenas de reuniones presenciales en Sand Hill Road, en Silicon Valley, o conversar con inversores tomando un café. En el caso de Lyzr, los fundadores no abandonaron sus escritorios y recibieron ofertas de interés por un total de 400 millones de dólares de inversores de Oriente Medio y Silicon Valley.

Una nueva tendencia en el mercado

Al finalizar esta exitosa campaña, Lyzr recaudó 100 millones de dólares, elevando su valor de mercado a casi 500 millones de dólares. Según los expertos, esta situación es el resultado del enorme interés y flujo de capital hacia el campo de la inteligencia artificial. Actualmente, los inversores están dispuestos incluso a negociar con robots para adquirir tecnologías prometedoras.

Esta experiencia es muy importante para el mercado tecnológico. Las startups locales pueden observar cómo reducir la distancia geográfica al recaudar fondos en el mercado global mediante el uso de inteligencia artificial. La experiencia de Lyzr demuestra que, si un producto realmente funciona, la reducción del factor humano en su venta y desarrollo solo puede traer beneficios.

En conclusión, se puede decir que Lyzr y su agente SivaClaw no solo ganaron dinero, sino que mostraron cómo serán las futuras negociaciones comerciales. Ahora, algoritmos correctamente configurados pueden ser suficientes para una ronda exitosa, en lugar de cientos de vuelos y reuniones.

Inteligencia ArtificialStartupInversiónLyzrTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Compatibilidad de Ryzen AI Halo y SteamOS: un mini-PC de nueva generación probado en juegosCompatibilidad de Ryzen AI Halo y SteamOS: un mini-PC de nueva generación probado en juegosHoy, 03:27OpenAI presenta la nueva generación de modelos GPT-5.6: conozca a Sol, Terra y LunaOpenAI presenta la nueva generación de modelos GPT-5.6: conozca a Sol, Terra y LunaHoy, 03:26La carrera de la IA: ¿Está la economía mundial bajo un riesgo de 3 billones de dólares?La carrera de la IA: ¿Está la economía mundial bajo un riesgo de 3 billones de dólares?Hoy, 02:55Un punto de inflexión histórico en el mundo tecnológico: OpenAI, Anthropic y SpaceX baten récordsUn punto de inflexión histórico en el mundo tecnológico: OpenAI, Anthropic y SpaceX baten récordsHoy, 02:55Cash App multada con 45 millones de dólares por no proteger a sus usuariosCash App multada con 45 millones de dólares por no proteger a sus usuariosHoy, 02:28Anthropic presenta la nueva función Reflect para los usuarios de ClaudeAnthropic presenta la nueva función Reflect para los usuarios de ClaudeHoy, 02:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance