En el mundo de la tecnología, las capacidades de los mini-PC se expanden día a día. En particular, se espera que la nueva plataforma Ryzen AI Halo de AMD lleve el rendimiento de los dispositivos compactos a un nuevo nivel. Recientemente, el conocido bloguero tecnológico ETA PRIME intentó combinar este potente procesador con el sistema operativo SteamOS para crear una consola "Steam Machine" única, probando sus capacidades en juegos reales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque Valve permite ahora instalar SteamOS en cualquier PC, los controladores solo funcionan de forma estable para las tarjetas gráficas Radeon por el momento. Por ello, los sistemas basados en chips AMD siguen siendo la opción óptima para estos experimentos. Según ixbt.com, el Ryzen AI Halo supera significativamente a la consola Steam Machine original en sus especificaciones técnicas.

Análisis de superioridad técnica y rendimiento

La base del sistema es el procesador Ryzen AI Max+ 395 de 16 núcleos, basado en la arquitectura Zen 5. Su potencia gráfica es proporcionada por la iGPU Radeon 8060S con arquitectura RDNA 3.5. A modo de comparación, la consola Steam Machine estándar está equipada con un procesador Zen 4 de solo 6 núcleos y un chip gráfico con menos procesadores de flujo. Además, el TDP (potencia de diseño térmico) de la consola de Valve está significativamente limitado, lo que impide que funcione a máxima potencia.

Según los resultados de las pruebas, en resolución Full HD (1080p), el Ryzen AI Halo superó a su competidor entre un 17 y un 24 %. Sin embargo, la verdadera diferencia se observó en los juegos en 4K: aquí, la nueva plataforma mostró una eficiencia entre un 23 y un 50 % superior. Esto demuestra la eficacia del núcleo gráfico en el procesamiento de imágenes de alta resolución.

La cuestión del precio y la popularidad

Aunque el Ryzen AI Halo es el claro ganador en rendimiento, su aspecto económico puede hacer dudar a muchos. Actualmente, los mini-PC con esta plataforma cuestan al menos tres veces más que una consola Steam Machine. El precio de estos sistemas, que ronda los 1500-1800 dólares, los convierte en un producto destinado a entusiastas de la alta tecnología y no al público general.

En conclusión, la combinación de Ryzen AI Halo y SteamOS ha demostrado que puede ofrecer una experiencia de juego de alto nivel en un chasis compacto. Mientras el interés por los mini-PC crece también en el mercado de Uzbekistán, es muy probable que estas potentes soluciones gráficas sustituyan en el futuro a los tradicionales PC de sobremesa para juegos. Sin embargo, el factor precio sigue siendo el principal obstáculo para la popularización de esta tecnología.