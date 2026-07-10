Cash App multada con 45 millones de dólares por no proteger a sus usuarios

La empresa estadounidense de tecnología financiera Block ha llegado a un acuerdo de 45 millones de dólares con las autoridades de 46 estados para resolver las disputas en torno a su popular aplicación de pagos, Cash App. Este acuerdo es el resultado de investigaciones exhaustivas sobre las fallas en el sistema de seguridad de la plataforma y la falta de medidas suficientes contra el fraude. Así lo informa Techcrunch.com reporta la noticia.

Los fiscales estatales afirmaron que Block engañó a los usuarios al publicitar falsamente que Cash App contaba con protección de nivel bancario y tecnologías avanzadas de detección de fraude. En realidad, se descubrió que las brechas en la plataforma brindaban amplias oportunidades a los delincuentes. Según la agencia Reuters, aunque la empresa no admitió su culpabilidad, aceptó pagar una indemnización para detener los procesos judiciales.

Graves deficiencias en el sistema de seguridad

Las investigaciones revelaron que Cash App permitía a los usuarios abrir cuentas sin proporcionar información crítica como el número de seguridad social o la fecha de nacimiento. Además, la falta de límites en la cantidad de cuentas que una persona podía abrir facilitó que los estafadores utilizaran la plataforma para diversos fines malintencionados. Estas situaciones contravienen los estándares internacionales de seguridad para billeteras digitales.

Otro problema grave está relacionado con el servicio de atención al cliente. Debido a que la aplicación no contaba con un teléfono de contacto oficial, los usuarios que no podían acceder a sus cuentas o que perdieron sus fondos se vieron obligados a buscar ayuda en Internet. Como resultado, muchas personas sufrieron mayores daños al llamar a números falsos de «atención al cliente» gestionados por estafadores.

El control de los reguladores se intensifica

Hoy en día, muchos usuarios están abandonando los servicios bancarios tradicionales para pasarse a aplicaciones fintech como Cash App. Esto ha llevado a las autoridades estatales a endurecer la supervisión del sector. La empresa Block ya había sido multada anteriormente por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). En aquel entonces, la empresa tuvo que pagar 175 millones de dólares por no investigar las quejas sobre fraude.

Según los términos del nuevo acuerdo, la empresa Block asumió los siguientes compromisos:

Mejorar radicalmente las medidas de prevención de fraude en la plataforma Cash App;

Establecer un servicio de atención al cliente que funcione en tiempo real para los usuarios;

Hacer más complejos los procesos de registro de cuentas y verificación de identidad.

Este caso es una lección importante para el mercado fintech global, demostrando una vez más que los sistemas de pago digital deben ser no solo convenientes, sino también lo más seguros posible. A medida que las billeteras electrónicas y las aplicaciones de pago ganan popularidad, la experiencia internacional demuestra que los usuarios deben estar siempre atentos al ingresar sus datos personales y al interactuar con servicios sospechosos.