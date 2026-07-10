Kylian Mbappé y Francia en semifinales: la resistencia de Marruecos fue quebrada en Boston

La selección de Francia se clasificó para las semifinales de la Copa Mundial 2026 tras una victoria convincente sobre Marruecos en los cuartos de final. En el encuentro disputado en Boston, los pupilos de Didier Deschamps controlaron el ritmo del partido y lograron romper el muro defensivo de los africanos. Esta victoria confirma una vez más la consistencia de los «Bleus» en los grandes torneos. Así lo informa Goal.com informa .

El protagonista del encuentro fue, sin duda, Kylian Mbappé. Aunque falló un penalti de forma inusual en la primera parte, demostró un verdadero liderazgo en la segunda mitad. Según Goal.com, el delantero no solo marcó un gol, sino que también asistió en el segundo tanto, redimiéndose por completo de su error.

El momento dramático del penalti

Desde los primeros minutos, Francia ejerció una gran presión. Los disparos de Dayot Upamecano y Désiré Doué fueron repelidos por el portero marroquí Bono. La situación más clara de la primera parte ocurrió cuando Kylian Mbappé fue derribado dentro del área por Noussair Mazraoui. Tras la revisión del VAR, Mbappé ejecutó el penalti, pero su disparo flojo fue detenido fácilmente por Bono.

La selección de Marruecos se dedicó principalmente a defender durante todo el partido y apenas generó peligro en los contraataques. Cerca del final del primer tiempo, un potente disparo de Lucas Digne se estrelló en el travesaño. Estas ocasiones demostraban la superioridad francesa, pero el marcador no se movió antes del descanso.

Los momentos decisivos de la segunda parte

Al llegar al minuto 60, Francia logró su objetivo. Kylian Mbappé encontró un espacio en el área y abrió el marcador con un disparo preciso. Seis minutos después, Mbappé asumió el rol de asistente: tras su centro, Ousmane Dembélé marcó el 2-0 con un potente remate. Estos goles sentenciaron prácticamente el destino del partido.

Los marroquíes solo inquietaron la portería de Mike Maignan a 10 minutos del final. El guardameta del Milan detuvo con maestría un disparo de Azzedine Ounahi, manteniendo su portería a cero. La defensa y el portero francés se mostraron muy ordenados, sin dar ninguna oportunidad al rival.

De esta manera, Francia obtiene su pase a las semifinales. Ahora se enfrentarán a Bélgica o España por un lugar en la final. Kylian Mbappé, confirmando su estatus de «match-winner», continúa su lucha por convertirse en el máximo goleador del torneo.