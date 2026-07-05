Una joven que limpió un baño espacial se convirtió en líder de un proyecto sobre Marte

A los 14 años, durante una experiencia laboral, Claire Parfitt, que participó en la limpieza de un baño espacial, se convirtió años después en una especialista que dirige uno de los proyectos más importantes de exploración de Marte en la Agencia Espacial Europea.

Nacida en Nottingham, el interés de Claire por el espacio comenzó durante sus años escolares. Al principio, solicitó hacer prácticas en la NASA, pero fue rechazada. Después de eso, tuvo la oportunidad de realizar una experiencia laboral en el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Leicester.

En aquel entonces, el centro se preparaba para la inauguración del principal museo espacial de Gran Bretaña — el Centro Nacional Espacial. Claire participó en la recepción y preparación de las exposiciones. Entre ellas había un baño espacial, en cuya apertura, limpieza y conservación participó.

También participó en la recepción del traje espacial que usó Helen Sharman, la primera persona de Gran Bretaña en volar al espacio. Según Claire, fue precisamente esta experiencia la que le dio un fuerte impulso para elegir su futura profesión.

Posteriormente, obtuvo un título superior en física y un doctorado en ingeniería de sistemas energéticos de naves espaciales. Durante su carrera, participó en el rover ExoMars Rosalind Franklin que explora la superficie de Marte, así como en la misión SMILE que estudia la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre.

Desde 2019, Claire Parfitt trabaja en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea en los Países Bajos. Actualmente, dirige un equipo que planifica futuras expediciones a Marte con participación humana y robótica. Además, es presidenta del Grupo de Trabajo Internacional para la Exploración de Marte.

La especialista destaca que Marte es uno de los planetas más importantes desde el punto de vista científico, y que su estudio profundo tiene gran importancia para los futuros vuelos tripulados.

«Rosalind Franklin Si el rover se lanza en 2028, será un evento muy emocionante. En las próximas décadas, debemos planificar cuidadosamente todos los pasos con el objetivo de colonizar Marte y obtener los datos científicos más valiosos para Europa », declaró Claire Parfitt.