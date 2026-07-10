Cómo fueron calificados los jugadores en el partido Francia vs Marruecos

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia derrotó a Marruecos por 2-0. Tras el encuentro, se publicaron las calificaciones de los jugadores. En el equipo francés, la nota más alta fue para Ousmane Dembélé con 8,4. Kylian Mbappé también fue uno de los jugadores mejor valorados con 8,2.

Calificaciones de los jugadores franceses:

• Mike Maignan — 6,9

• Jules Koundé — 6,9

• Dayot Upamecano — 8,0

• William Saliba — 7,1

• Lucas Digne — 7,5

• Manu Koné — 7,4

• Adrien Rabiot — 7,3

• Ousmane Dembélé — 8,4

• Michael Olise — 7,3

• Désiré Doué — 7,5

• Kylian Mbappé — 8,2

Para Marruecos, la mejor calificación fue para el portero Yassine Bounou con 6,9. Azzedine Ounahi obtuvo 6,6 e Idrissi 6,3. Las notas del resto de los jugadores oscilaron entre 5,6 y 6,3.

Calificaciones de los jugadores marroquíes:

• Yassine Bounou — 6,9

• Achraf Hakimi — 6,1

• Nayef Aguerd — 5,9

• Adam Masina — 5,9

• Anuar Salah-Eddine — 5,8

• Neil El Aynaoui — 6,3

• Azzedine Ounahi — 6,6

• Bilal El Khannouss — 6,2

• Brahim Díaz — 5,9

• Ayoub Bouaddi — 5,6

• Chamseddine Talbi — 5,7

Según las calificaciones generales, los jugadores de ataque y del mediocampo de Francia obtuvieron mejores resultados. En Marruecos, la nota de Bounou fue la más alta del equipo.