Las acciones de SpaceX caen inesperadamente tras entrar en el índice Nasdaq-100

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Las acciones de SpaceX caen inesperadamente tras entrar en el índice Nasdaq-100

Las acciones de SpaceX, dirigida por Elon Musk, sufrieron una caída inesperada tras su inclusión en el prestigioso índice Nasdaq-100. Al 7 de julio, los títulos de la compañía cayeron por debajo de su precio de colocación en un solo día. Esta situación fue un golpe inesperado para muchos inversores, ya que se esperaba que la entrada en el índice impulsara el precio de las acciones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante las operaciones, las acciones de SpaceX bajaron a 145 dólares, lo cual es significativamente inferior a la cifra inicial de 150 dólares. Aunque los precios se estabilizaron ligeramente alrededor de los 148 dólares más tarde, en los últimos cinco días la compañía ha perdido el 13 % de su valor de mercado. En comparación con el máximo de junio, la caída es del 35 %.

Preocupaciones de los inversores e indicadores financieros

Según los analistas, el precio de las acciones se ve afectado por la sobrevaloración de la empresa (aproximadamente 2 billones de dólares). Según ixbt.com, aunque SpaceX cerró el año pasado con unos ingresos de 18 500 millones de dólares, la pérdida neta alcanzó los 5 000 millones de dólares. Además, la fusión con xAI, otro proyecto de Musk, genera preocupación entre los inversores debido a la necesidad de inversiones adicionales.

La situación general en el mercado estadounidense también afectó negativamente la posición de SpaceX. El aumento de los precios de los recursos energéticos en el contexto de las nuevas restricciones al petróleo iraní provocó inestabilidad en las bolsas. En tales condiciones, las acciones de las empresas de alta tecnología son las primeras en sufrir presión.

Competencia y perspectivas futuras

Mientras las acciones de SpaceX caen, su principal competidor, Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, anunció la obtención de 10 000 millones de dólares en inversiones externas. Actualmente, ambas empresas participan activamente en el desarrollo de sistemas espaciales para las misiones lunares de la NASA.

A pesar de ello, las grandes instituciones financieras mantienen la confianza en el futuro de SpaceX. En particular, los analistas de Morgan Stanley han fijado un precio objetivo de 300 dólares para las acciones de la empresa y recomiendan su compra. Deutsche Bank, considerando la integración de la infraestructura espacial con sistemas de AI, ha valorado las acciones en torno a los 255 dólares.

Para los entusiastas de la tecnología y los inversores, estos cambios demuestran la volatilidad del mercado aeroespacial global. La caída de las acciones de gigantes como SpaceX podría ser un indicio de nuevas oportunidades o de una reestructuración del mercado a largo plazo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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