Una fuerte tormenta magnética azota la Tierra: los científicos advierten

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Una fuerte tormenta magnética azota la Tierra: los científicos advierten

Se observa una fuerte tormenta magnética de nivel G3.33 en el planeta Tierra. Los especialistas destacan que se trata del segundo evento geomagnético más potente registrado desde principios de 2026, relacionado con un aumento brusco de la actividad solar.

Según los datos del Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, la tormenta magnética comenzó casi un día más tarde que las predicciones iniciales.

Según los científicos, el campo magnético terrestre ha estado bajo la influencia de los flujos de plasma emitidos por el Sol durante las últimas 24 horas. La primera ola de estos flujos llegó a la Tierra el 3 de julio a las 16:00, hora local.

El cambio decisivo se observó en la noche del 3 al 4 de julio. Fue en ese momento cuando la velocidad del viento solar aumentó bruscamente y la dirección del campo magnético interplanetario cambió. Como resultado, se produjo una fuerte tormenta geomagnética de nivel G3.33.

Los especialistas recuerdan que las erupciones solares se clasifican en categorías A, B, C, M y X según la potencia de su radiación X. Estas fuertes tormentas geomagnéticas pueden, en algunos casos, provocar interrupciones en las redes eléctricas y los sistemas de comunicación, así como afectar las rutas de migración de las aves y de algunos animales.

Además, durante dichos períodos de actividad geomagnética, no se descarta la ampliación de las zonas donde se observan las auroras polares. Los científicos informaron que están monitoreando constantemente la actividad solar y controlando la evolución de la situación.

Academia de Ciencias de RusiaInstituto de Investigación Espacial
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Kamola Shuhratova
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