Hallazgo importante sobre el calamar gigante con ojos del tamaño de una pizza

Científicos australianos han identificado rastros importantes pertenecientes a una de las criaturas más misteriosas de las profundidades oceánicas: el calamar gigante. Este descubrimiento se considera el primer caso registrado frente a las costas de Australia Occidental en el último cuarto de siglo. Los resultados de la investigación Environmental DNA fueron publicados en la revista científica.

Los autores del estudio destacan que encontrar rastros de esta criatura única es uno de los eventos más importantes en el campo de la biología marina. Según la doctora Georgia Nester, investigadora del Minderoo OceanOmics Centre de la Universidad de Australia Occidental, el hallazgo de pruebas relacionadas con el calamar gigante despierta gran interés y asombro.

Se informa que el calamar gigante es una de las criaturas marinas más misteriosas del planeta. Su longitud puede alcanzar hasta 43 pies (casi 13 metros), lo que es más largo que un autobús escolar. Sus ojos, del tamaño de una pizza grande, son considerados los más grandes entre todos los seres vivos de la Tierra.

Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, es muy difícil encontrar a esta criatura en su entorno natural. La razón es que el calamar gigante vive en la llamada «zona crepuscular» del océano, a unos 600 metros de profundidad, y lleva una vida muy cautelosa y oculta. Por eso, rara vez es captado por las cámaras.

Esta vez, los científicos no se encontraron con la criatura en sí, sino con rastros de ADN ambiental (ADNe) dejados en el agua de mar. Este método permite identificar animales a través de materiales biológicos conservados en el agua. Los expertos señalan que este método es de gran importancia para estudiar muchas especies misteriosas que habitan en el fondo del océano.

La doctora Lisa Kirkendale, jefa del departamento de zoología acuática y curadora de moluscos del Museo de Australia Occidental, elogió este resultado, destacando que es la primera vez que se detecta un calamar gigante mediante tecnología de ADNe en las costas de Australia Occidental, y que es el registro más septentrional de esta especie en la parte oriental del Océano Índico.

El estudio Schmidt Ocean Institutese llevó a cabo a bordo del buque científico Falkor . Durante la expedición, los científicos recolectaron y analizaron más de mil muestras de agua.

Como resultado, se identificaron rastros biológicos de un total de 226 especies. Entre ellos se encuentran grandes animales marinos como el zifio de Cuvier y el cachalote pigmeo, así como una serie de especies que nunca antes se habían registrado en las aguas de Australia Occidental.

En particular, se identificaron criaturas raras como el tiburón dormilón, el pez sin rostro y peces depredadores de aguas profundas de cuerpo delgado. Los científicos no descartan que algunas muestras puedan ser especies completamente nuevas para la ciencia.

«Todavía tenemos muy poca información sobre la biodiversidad en el fondo del océano. Apenas estamos empezando a comprender su verdadera magnitud», dijo la doctora Georgia Nester.

Un dato interesante es que el calamar gigante solo fue captado en cámara vivo por primera vez en 2004. Desde entonces, ha sido fotografiado muy pocas veces en su entorno natural. Anteriormente, solo se encontraban especímenes varados o muertos.

Los científicos mencionaron otro dato importante: el calamar gigante no es el invertebrado más grande del mundo. Ese título pertenece al calamar colosal, cuyo peso puede superar los 500 kilogramos.

En 2025, un espécimen joven de este calamar colosal fue grabado por primera vez en video en su entorno natural cerca de las Islas Sandwich del Sur. Ket Bolstad, investigadora de la Universidad Tecnológica de Auckland en Nueva Zelanda, confirmó estas imágenes y las calificó como una de las observaciones más emocionantes en la biología marina.