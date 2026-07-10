La carrera de la IA: ¿Está la economía mundial bajo un riesgo de 3 billones de dólares?

En los últimos años, los cambios drásticos en el mundo tecnológico, especialmente las enormes inversiones en infraestructura de IA, suponen tanto una oportunidad como un riesgo grave para la economía global. Los análisis realizados por David Cahn, socio de Sequoia, muestran que para justificar el gasto de los gigantes de Silicon Valley en chips de IA y centros de datos, el sector debe generar 3 billones de dólares en ingresos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Estas cifras no son solo estimaciones, sino que se basan en los beneficios récord de NVIDIA por las ventas de GPU (procesadores gráficos) y los costes de construcción de centros de datos. Mientras que en 2023 esta cifra se estimaba en unos 200 mil millones de dólares, se espera que los costes de infraestructura alcancen los 1,5 billones de dólares para 2026. Esto significa que, para que los inversores recuperen su dinero, los ingresos deben ser el doble.

La brecha entre ingresos y gastos

Actualmente, empresas líderes del sector como OpenAI y Anthropic están aumentando significativamente sus ingresos anuales. Por ejemplo, OpenAI ha anunciado unos ingresos anuales de 20 mil millones de dólares, mientras que Anthropic apunta a la meta de los 60 mil millones. Sin embargo, estas cifras parecen pequeñas frente a la necesidad esperada de 3 billones de dólares. Los gigantes tecnológicos — Google, Meta, Microsoft y Amazon — planean obtener beneficios reales de estas inversiones recién a partir de 2028.

Otro factor que complica la situación es el aumento de los precios de los dispositivos de memoria y la creciente demanda de chips complejos. Los costes de construcción y el consumo de energía también aumentan día a día, lo que ha disparado la cantidad de ingresos requeridos por cada gigavatio de potencia.

Riesgo de crisis económica

Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, advierte que si la IA no da los resultados financieros esperados, esto podría golpear a toda la economía mundial. Actualmente, muchas organizaciones están pasando de modelos costosos a modelos más baratos y de código abierto (open weight), en particular los desarrollos chinos. Esto afecta negativamente los ingresos de los creadores de grandes modelos.

Asimismo, la eficiencia tecnológica podría dar resultados inesperados. Por ejemplo, OpenAI, bajo la dirección de Sam Altman, anunció que sus nuevos modelos son un 54 % más eficientes en la escritura de código. Aunque esto es bueno para los usuarios, supone una pérdida financiera para las "fábricas de tokens" que obtienen ingresos mediante la venta de tokens. Si el volumen de uso no aumenta drásticamente, las empresas podrían no cubrir sus costes.

Según los expertos, si estas empresas gigantes no logran sus objetivos, el índice S&P 500 podría caer bruscamente y la economía podría entrar en recesión. Para los mercados emergentes, el resultado de esta carrera tecnológica también es importante, ya que la inestabilidad económica global afecta directamente a las inversiones internacionales y a la importación de tecnología.