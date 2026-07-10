Francia vence a Marruecos y avanza a las semifinales

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia derrotó a Marruecos por 2-0. En el partido disputado en el estadio de Foxborough, los franceses marcaron dos goles en la segunda mitad. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 60 y Ousmane Dembélé amplió la ventaja de Francia en el minuto 68.

Francia también se mostró más activa en las estadísticas del partido. El equipo realizó 21 remates, de los cuales 9 fueron a puerta. Marruecos disparó 5 veces, con solo 1 tiro a portería.

Marruecos dominó la posesión del balón con un 53 %. Para Francia, esta cifra fue del 47 %. Marruecos también lideró en número de pases: 498 pases. Francia completó 472 pases.

Francia mostró un mejor resultado en cuanto a pases precisos. La precisión de los pases de los franceses fue del 92 %, frente al 88 % de Marruecos. En cuanto a las faltas, Marruecos cometió 12 infracciones, mientras que Francia cometió 10.

Se registró una tarjeta amarilla para cada equipo. No hubo tarjetas rojas. Tampoco se señalaron fueras de juego. El número de saques de esquina fue igual, con 5 para cada equipo.

De esta manera, Francia avanzó a las semifinales. Marruecos finalizó su participación en los cuartos de final.