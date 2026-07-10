La asociación entre OpenAI y Microsoft alcanza una nueva etapa: el modelo GPT 5.6 se convierte en la base de Copilot

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La asociación entre OpenAI y Microsoft alcanza una nueva etapa: el modelo GPT 5.6 se convierte en la base de Copilot

Los rumores sobre un enfriamiento en las relaciones entre los dos gigantes de la inteligencia artificial, OpenAI y Microsoft, han llegado a su fin. Al presentar su nuevo modelo GPT 5.6, OpenAI anunció oficialmente que esta tecnología obtendría el estatus de «modelo preferido» (preferred model) para el sistema Microsoft 365 Copilot. Este paso demuestra que la alianza estratégica entre ambas empresas sigue siendo sólida. Según Techcrunch.com, informa al respecto.

Recientemente, informes difundidos por Bloomberg sugerían que Microsoft, con el fin de reducir costes, abandonaría el software de OpenAI para pasar a sus propios modelos internos, conocidos como MAI. En particular, la información sobre el uso de desarrollos propios de Microsoft en aplicaciones populares como Word y Excel causó un gran revuelo en el mundo tecnológico. Sin embargo, la nueva declaración desmiente parcialmente estas suposiciones.

GPT 5.6: nueva potencia para las aplicaciones de Microsoft

Según la entrada de blog oficial publicada por OpenAI, el modelo GPT 5.6 respaldará todos los productos clave del ecosistema Microsoft 365. Esto incluye:

  • Análisis de textos y datos en los programas Microsoft Word y Excel;
  • Asistencia inteligente en la creación de presentaciones de PowerPoint;
  • Procesos de colaboración en equipo en la plataforma Cowork;
  • Integración de correo electrónico y otros servicios corporativos.
«Nuestra asociación con Microsoft siempre ha tenido como objetivo llevar capacidades avanzadas de inteligencia artificial a más personas y organizaciones. Estamos encantados de continuar con este compromiso compartido», afirmó OpenAI. Esto garantiza a los usuarios de Microsoft el acceso a las capacidades de redes neuronales más recientes.

Los expertos señalan que el estatus de «modelo preferido» significa que el software de OpenAI seguirá siendo el «corazón» de las aplicaciones de Microsoft. Aunque Microsoft pueda estar introduciendo sus propios modelos más pequeños y económicos (SLM) para ciertas funciones, se espera que sea GPT 5.6 quien realice las tareas más complejas y de alto nivel.

Para los usuarios y los profesionales de TI locales, esta noticia es muy importante, ya que los servicios de Microsoft 365 se utilizan ampliamente en el sector corporativo. El funcionamiento del sistema Copilot basado en el modelo GPT 5.6 más reciente podría contribuir a mejorar la calidad del procesamiento de textos y el nivel de razonamiento lógico.

En conclusión, los rumores sobre un «divorcio» entre los gigantes tecnológicos podrían haber sido exagerados. La asociación entre OpenAI y Microsoft sigue siendo una necesidad vital para ambas partes con el fin de mantener su liderazgo en el mercado de la inteligencia artificial.

OpenAIMicrosoftGPT 5.6CopilotInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
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