India alcanza una nueva etapa en la producción de smartphones: la asociación entre Vivo y Dixon

El gobierno de la India ha aprobado oficialmente el acuerdo para establecer una empresa conjunta entre la marca china Vivo y la empresa local Dixon Technologies. Se espera que este paso marque una nueva era en la industria de fabricación de smartphones del país, después de Apple. A través de esta asociación, India pretende fortalecer aún más su posición en el mercado global de la electrónica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La nueva empresa conjunta tendrá una participación del 51 % de Dixon y el 49 % restante pertenecerá a la marca Vivo. Esta estructura cumple plenamente con las normas de inversión introducidas por la India en 2020. Según estas reglas, las inversiones provenientes de países que comparten frontera terrestre con la India, especialmente China, están estrictamente controladas por el gobierno.

Una nueva estrategia para las marcas chinas

Según TechCrunch, este acuerdo podría convertirse en un nuevo modelo para que los fabricantes chinos de smartphones se mantengan estables en el mercado indio. En los últimos años, empresas como Oppo, Vivo y Xiaomi se han enfrentado a una serie de investigaciones fiscales y regulatorias en la India. Al entregar la participación mayoritaria a un socio local, estas marcas buscan reducir los riesgos políticos y legales.

Aunque las marcas chinas controlan actualmente el 72 % del mercado de smartphones en la India, su cuota en las exportaciones del país es inferior al 10 %. Cabe destacar que Apple es el líder absoluto en la exportación de smartphones desde la India, y el 57 % del volumen total de exportaciones corresponde a dispositivos iPhone. La asociación entre Vivo y Dixon servirá para corregir este desequilibrio.

Capacidad de producción y oportunidades de exportación

Según Dixon Technologies, la nueva empresa conjunta tendrá una capacidad de producción de entre 20 y 22 millones de smartphones al año. Esto no solo aumentará el suministro al mercado interno, sino que también incrementará drásticamente el volumen de productos suministrados a los mercados internacionales. La empresa podría fabricar productos electrónicos no solo para Vivo, sino también para otras marcas.

En opinión de los analistas de Counterpoint Research, este acuerdo es beneficioso para ambas partes. Vivo obtuvo un modelo operativo políticamente más seguro, mientras que Dixon amplió su escala de producción y obtuvo la oportunidad de unirse a las filas de los proveedores globales. Estas asociaciones son una parte importante de la estrategia para convertir a la India en el segundo mayor centro de producción de smartphones después de China.

Cabe recordar que, al cierre del primer trimestre de este año, Vivo mantuvo su liderazgo en el mercado indio de smartphones con una cuota del 23 %. A través de la nueva fábrica y el modelo de asociación, la empresa planea fortalecer aún más su posición y aumentar su potencial de exportación, al igual que Apple.