SpaceX establece un récord absoluto en el espacio: una etapa de Falcon 9 vuela con éxito por 36ª vez

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha registrado un nuevo resultado histórico en el transporte espacial y la reutilización de cohetes. Durante el lanzamiento de nuevos satélites Starlink, la primera etapa de un cohete Falcon 9 completó su 36º vuelo, rompiendo el récord mundial. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo tuvo lugar el 9 de julio desde la plataforma de lanzamiento SLC-40 en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU. El cohete Falcon 9 Block 5 puso con éxito 29 satélites Starlink en órbita terrestre baja. Esta misión es importante no solo por cumplir su tarea técnica, sino también por demostrar su estabilidad tecnológica.

Según información de ixbt.com, el propulsor número B1067 aterrizó verticalmente en una plataforma flotante en el océano Atlántico tras cumplir su misión. Este es el 36º vuelo y aterrizaje exitoso para esta etapa del cohete, convirtiéndose en el registro más alto en la historia de SpaceX.

Estrategia de reducción de costos de vuelos espaciales

El objetivo principal de SpaceX es reducir al máximo los costos de acceso al espacio. Al reutilizar la primera etapa repetidamente, la empresa logra reducir el precio de cada lanzamiento varias veces. Hace unos años, usar un propulsor 10-15 veces se consideraba un hito enorme, pero hoy esa cifra se ha más que duplicado.

Este récord demuestra la creciente destreza de los ingenieros de SpaceX en la restauración y mantenimiento de cohetes. Tras cada aterrizaje exitoso, los especialistas inspeccionan minuciosamente la etapa y la preparan para la siguiente misión.

Cabe destacar que, mientras SpaceX busca dominar este sector, otros países también trabajan en cohetes reutilizables. En particular, el mismo día se informó sobre las pruebas exitosas del cohete reutilizable Long March 10B en China.

Para los entusiastas y expertos del sector espacial, estas noticias representan una nueva etapa en la carrera tecnológica global. La durabilidad del cohete Falcon 9 abre nuevos horizontes para futuras misiones interplanetarias y el turismo espacial.