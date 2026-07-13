La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de EE. UU. ha propuesto revisar los estándares de seguridad que han estado vigentes durante décadas en el sector de la energía atómica. Como parte de esta iniciativa, se planea abandonar el principio ALARA (as low as reasonably achievable), que contempla mantener la exposición a la radiación al nivel más bajo posible. Este cambio está provocando serios debates entre expertos del sector y ecologistas, ya que se considera la base fundamental para garantizar la seguridad de las centrales nucleares (AES). Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la NRC explica esta decisión por el deseo de "eliminar incertidumbres innecesarias" en el proceso regulatorio. Según las normas actuales, los operadores de centrales nucleares estaban obligados a tomar medidas para reducir aún más los niveles de radiación, incluso si estaban por debajo de los estándares establecidos. La nueva propuesta podría eliminar esta obligación, dejando a los operadores solo con el requisito de no exceder el límite superior establecido.

¿Amenaza a los estándares de seguridad u optimización?

Expertos, en particular Edwin Lyman, representante de la Union of Concerned Scientists, advierten que tal paso podría conducir a una disminución en la calidad de la gestión de las instalaciones nucleares. En su opinión, la cancelación del principio ALARA podría provocar un debilitamiento de la cultura de seguridad durante el proceso de explotación y aumentar el riesgo de radiación para los trabajadores y la población.

Al mismo tiempo, la comisión también pretende cambiar el procedimiento de ejecución de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) adoptada en 1970. Las innovaciones propuestas prevén una reducción significativa en el volumen de las inspecciones ambientales realizadas antes de la construcción y puesta en marcha de las instalaciones nucleares. Esto podría limitar la participación del público en la discusión de tales proyectos.

Además, la NRC propone renunciar a la verificación de factores como el ruido, el polvo y las emisiones atmosféricas al evaluar el impacto de las instalaciones nucleares en el medio ambiente. Según informa The Hill, se espera que las nuevas reglas eximan incluso a algunos reactores existentes y en construcción de parte de las inspecciones regulares.

Consecuencias de las reformas en el sector energético

Estos cambios se anunciaron meses después de que el Departamento de Energía de EE. UU. comenzara a revisar los límites de radiación para el personal del sector. El gobierno presenta estos pasos como parte de una estrategia para simplificar la implementación de proyectos nucleares y expandir la energía atómica en el país. Sin embargo, los críticos temen que abandonar los estándares de seguridad en favor de intereses económicos pueda tener graves consecuencias a largo plazo.

Estas reformas en el ámbito de la regulación nuclear abarcan las siguientes áreas principales:

Eliminación del requisito de reducir la exposición a la radiación al nivel mínimo;

Aceleración del proceso de peritaje ambiental en la construcción de nuevas centrales nucleares;

No considerar factores secundarios en la evaluación del impacto ambiental;

Flexibilización de los procedimientos de control para los reactores existentes.

Para países que, como Uzbekistán, han emprendido el camino del desarrollo de la energía atómica, estos cambios en EE. UU. son dignos de atención. La experiencia internacional demuestra que cualquier flexibilización de las normas de seguridad nuclear puede afectar la confianza global en este sector. Por ahora, las propuestas están en fase de discusión y su adopción final podría marcar el inicio de una nueva era en la política nuclear de EE. UU.