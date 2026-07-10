Samsung entra en el mercado de procesadores para PC: detalles del proyecto Gaia

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Samsung entra en el mercado de procesadores para PC: detalles del proyecto Gaia

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para conquistar una nueva dirección en el mundo de la electrónica. La compañía ha comenzado a desarrollar chips de computación especializados para ordenadores personales, diseñados para ampliar las capacidades de la IA. Este paso permite a Samsung salir del marco tradicional de módulos de memoria y procesadores para smartphones, para competir con gigantes como NVIDIA y Qualcomm en el mercado de equipos informáticos de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por la publicación Nate, el nuevo proyecto se lleva a cabo bajo el nombre en clave Gaia. Estos procesadores están especializados principalmente en acelerar las tareas de IA, y se espera que su producción en masa comience en 2025. Esto es parte de la estrategia de Samsung para utilizar de manera más eficiente la capacidad de sus propias plantas de semiconductores.

Los nuevos chips se fabricarán sobre la base de un proceso tecnológico moderno de 4 nm. La característica principal de los procesadores Gaia es su arquitectura NPU (unidad de procesamiento neuronal) optimizada. Este bloque sirve para realizar operaciones complejas relacionadas con la IA en los ordenadores directamente en el dispositivo (a nivel local), sin recurrir a servidores en la nube.

Nuevas oportunidades para Edge AI y robótica

Los primeros prototipos desarrollados por Samsung ya han sido entregados a varios clientes importantes para su prueba. Aunque los nombres de estos socios aún no se han revelado, los expertos predicen que los chips Gaia se utilizarán ampliamente en ordenadores de la categoría Edge AI. Dichos sistemas no requieren una conexión constante a Internet y procesan los datos en tiempo real.

Además, se espera que los nuevos procesadores desempeñen un papel importante en la Physical AI, es decir, en la robótica y los sistemas de control autónomo. Para los robots y dispositivos no tripulados, la velocidad de toma de decisiones es vital, y los chips de Samsung están destinados precisamente a satisfacer esta necesidad. Esto también podría conducir a una reducción de los precios de las soluciones industriales inteligentes en el futuro para mercados en fase de modernización tecnológica.

Por ahora, las especificaciones técnicas completas de los chips Gaia se mantienen en secreto. Sin embargo, la entrada de Samsung en este mercado contribuirá sin duda a reducir la escasez mundial de procesadores y a acelerar la innovación en el segmento de los PC. La compañía está trasladando ahora su experiencia en chips para smartphones Exynos y tecnologías de memoria a los sistemas de escritorio.

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Abror Shuhratov
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