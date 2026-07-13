Michael Olise solicita una reunión con la directiva del Bayern ante el interés del Real Madrid

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Michael Olise solicita una reunión con la directiva del Bayern ante el interés del Real Madrid

La estrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, exige una reunión urgente con la directiva del club para aclarar su futuro. Tras su brillante participación en la Copa del Mundo 2026, el valor de mercado del jugador se ha disparado, atrayendo nuevamente la atención de los gigantes europeos, especialmente del Real Madrid. Así lo informa Goal.com .

Olise llegó a Múnich en 2024 procedente del Crystal Palace por 55 millones de euros. Actualmente, tras alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo con Francia, el delantero se ha convertido en una de las figuras clave de su equipo, repartiendo seis asistencias durante el torneo. Según el diario El Debate, el jugador quiere hablar cara a cara con el presidente del Bayern, Herbert Hainer, al finalizar el torneo.

Las estrellas del Real Madrid como «agentes»

Lo curioso es que ha comenzado una verdadera «campaña de reclutamiento» en la concentración de la selección francesa para Michael Olise. Los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, junto a Ibrahima Konaté, están intentando convencer a su compañero de equipo para que se mude a Madrid. Especialmente, la gran conexión en el campo entre Mbappé y Olise refuerza la posibilidad de verlos jugar juntos a nivel de clubes.

Según los datos de Goal.com, esta presión interna y los consejos amistosos están influyendo en la decisión de Olise. Se dice que el jugador está interesado en La Liga española y en el proyecto del Santiago Bernabéu. Sin embargo, para que este traspaso se concrete, el Real Madrid deberá superar obstáculos financieros muy importantes.

La cuestión del precio y el salario

Actualmente, el valor de mercado de Michael Olise se estima en unos 200 millones de euros. Su contrato vigente con el Bayern se extiende por tres años más. El club alemán no es de los que dejan salir fácilmente a sus estrellas. Al contrario, planean construir un equipo capaz de ganar la Champions League alrededor de jugadores como Olise.

Al mismo tiempo, se comenta que el salario neto actual de 8 millones de euros del jugador ya no corresponde a su nuevo estatus mundial. La directiva del Bayern se prepara para ofrecer un nuevo contrato con un salario anual de 14 millones de euros para calmar la situación y disuadir a otros pretendientes.

En conclusión, el futuro de Michael Olise depende no solo de sus deseos personales, sino también de la oferta financiera del Bayern y la determinación del Real Madrid. Si los muniqueses quieren retener a su líder, deberán no solo aumentar su salario, sino también demostrarle que es la pieza central de su proyecto deportivo.

БаварияReal MadridМайкл ОлисеКилиан МбаппеТрансфер
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