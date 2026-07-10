SK Hynix recauda 26.500 millones de dólares a través de la mayor OPI extranjera en la historia de EE. UU.

El gigante surcoreano de los semiconductores SK Hynix recaudó 26.500 millones de dólares en su debut en el mercado bursátil estadounidense. Esta cifra representa la mayor OPI (oferta pública inicial) realizada por una empresa extranjera en la historia de las bolsas estadounidenses, superando el récord de Alibaba en 2014 (25.000 millones de dólares). Este éxito demuestra una vez más el alto nivel de interés global en las tecnologías de inteligencia artificial (AI). Así lo informa Techcrunch.com informa .

Al cotizar sus acciones en el Nasdaq, se registró que la demanda de los inversores fue siete veces mayor que la oferta. Aunque SK Hynix ofreció sus títulos con una prima del 2,7 % sobre el precio promedio en la bolsa de Seúl, el precio de las acciones subió un 14 % adicional al comenzar las operaciones. Esta situación demuestra que la empresa ha logrado eludir el fenómeno del «descuento coreano», una infravaloración típica de las empresas coreanas debido a riesgos geopolíticos y sistemas de gobernanza.

La inteligencia artificial y el factor NVIDIA

La razón principal del éxito de SK Hynix es su liderazgo en la producción de memoria de gran ancho de banda (HBM), crucial para los chips de inteligencia artificial. Actualmente, NVIDIA depende precisamente de los productos de SK Hynix para sus procesadores gráficos (GPU). Con el aumento de la demanda mundial de sistemas AI, la necesidad de estos chips de memoria también crece drásticamente.

Según información de ixbt.com, los enormes fondos recaudados se destinarán a tres áreas principales: la construcción de una nueva planta en Corea del Sur, la creación de una planta de empaquetado de chips y la compra de escáneres EUV que permiten crear los semiconductores más avanzados. Se espera que estas inversiones fortalezcan aún más la posición de la empresa en la carrera tecnológica.

La demanda estratégica de EE. UU.: nuevas fábricas

La entrada de SK Hynix en el mercado estadounidense se produce en un contexto de mayor actividad por parte de la administración de Washington. El Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, en una reunión con representantes de la industria de semiconductores, instó a las empresas surcoreanas a construir nuevas fábricas en territorio estadounidense. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones con Samsung y SK Hynix sobre este asunto.

El gobierno de EE. UU., además de apoyar a fabricantes locales como Micron, tiene como objetivo trasladar las capacidades de producción de gigantes extranjeros a su propio país. Como dato, Micron ya ha anunciado que invertirá 250.000 millones de dólares para construir nuevas fábricas en EE. UU. y creará más de 90.000 puestos de trabajo.

Para los entusiastas de la tecnología y los inversores, esta noticia indica que el equilibrio de poder en el mercado global de semiconductores está cambiando. La actividad de marcas como SK Hynix y Samsung en el mercado estadounidense podría afectar directamente el precio y la disponibilidad de gadgets y equipos de servidores en el futuro.