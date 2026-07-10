HyperTexting: una nueva aplicación para navegar por Internet como en una red social

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HyperTexting: una nueva aplicación para navegar por Internet como en una red social

Los usuarios modernos de Internet están más acostumbrados a desplazarse por los feeds de las redes sociales que a buscar información. La nueva aplicación HyperTexting tiene como objetivo convertir toda la red de Internet en un feed cómodo e infinito, similar a Facebook o X. Esta plataforma permite a los usuarios ver sitios web tradicionales en un formato de red social. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Creado por Caleb Hailey, quien cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, HyperTexting ya está disponible para iOS. En una entrevista con TechCrunch, el autor recuerda las promesas de los inicios de Internet: en aquel entonces, se esperaba que cada persona tuviera su propio dominio y publicara su contenido de forma independiente. Sin embargo, con la aparición de las redes sociales, la gente empezó a preferir abrir páginas en plataformas ya existentes en lugar de mantener sitios personales.

La idea principal del proyecto HyperTexting es combinar la interfaz práctica de las redes sociales (feeds, perfiles, suscripciones, likes y comentarios) con sitios web abiertos. Los usuarios pueden suscribirse a sus blogs, sitios de noticias y boletines favoritos con un solo clic y seguir sus actualizaciones en un único feed.

Hacia un Internet sin algoritmos

Caleb Hailey destaca que se inspiró en los cambios recientes de la plataforma Twitter para crear esta aplicación. Según él, al perseguir el crecimiento, las redes sociales abandonaron el orden cronológico y comenzaron a mostrar a los usuarios solo contenido seleccionado por algoritmos. HyperTexting, por su parte, presenta la información por orden de publicación, sin algoritmos ocultos.

Otro aspecto único de la aplicación es que simplifica el proceso de actualización de un sitio web personal al nivel de enviar un simple mensaje. Esto permite a los usuarios crear y gestionar su propio espacio digital sin tener que aprender sistemas complejos. El autor cree que esta es una forma nueva y moderna de popularizar la tecnología RSS.

El concepto de «doom scrolling» durante la pandemia llevó a Hailey a abandonar las redes sociales por completo. Al volver a lectores RSS como NetNewsWire, se dio cuenta de lo útil que es este método para obtener información. HyperTexting nació de envolver este enfoque clásico en una interfaz moderna y comprensible para todos.

Actualmente, HyperTexting permite a sus usuarios consumir no solo artículos de texto, sino también materiales multimedia en un formato cómodo. Este proyecto se considera un paso importante hacia un futuro de Internet descentralizado, libre y controlado por el usuario. Para los usuarios, esta aplicación puede ser útil para seguir publicaciones internacionales y blogueros favoritos en una sola plataforma, sin publicidad excesiva ni algoritmos.

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Abror Shuhratov
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