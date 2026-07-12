La administración estadounidense ha formado un nuevo Consejo Asesor Científico con el objetivo de estudiar sistemáticamente los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, ha sido designado para dirigir este prestigioso organismo. Este paso demuestra un cambio radical en el enfoque de Washington hacia fenómenos que durante décadas fueron mantenidos en secreto o ignorados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El consejo trabajará en colaboración con la Casa Blanca, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de EE. UU., la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y el FBI. Según ixbt.com, la nueva estructura abarcará no solo objetos atmosféricos, sino también fenómenos inexplicables en el espacio, bajo el agua y otros entornos.

Avi Loeb destaca que las actividades del consejo no se centrarán en revisar antiguos informes imposibles de verificar, sino en recopilar datos de calidad y realizar análisis científicos mediante equipos modernos. El desarrollo de estándares de observación uniformes se ha establecido como la tarea principal en este proceso.

Enfoque científico y composición de expertos

La nueva estructura no solo incluye astrofísicos, sino una amplia gama de especialistas. En ella trabajan expertos en sistemas de medición, biólogos, oceanógrafos, antropólogos e incluso psicólogos. Esta diversidad permite una evaluación integral e imparcial de los fenómenos anómalos.

Según uno de los miembros del consejo, el astrofísico Nandal, se aplicará al tema de los UAP la metodología rigurosa utilizada en las ciencias fundamentales. Esto ayudará a sacar el tema del ámbito de las especulaciones y rumores, elevándolo al nivel de investigaciones basadas en pruebas concretas.

Avi Loeb es conocido en los círculos científicos por sus audaces hipótesis. Es el fundador del Galileo Project, centrado en la búsqueda de rastros tecnológicos de civilizaciones extraterrestres. Loeb también ha generado grandes debates con sus opiniones científicas sobre la posible procedencia artificial del cometa interestelar 3I/ATLAS.

Resultados esperados y financiación

La comunidad científica ha recibido esta noticia con un optimismo cauteloso. Según Mark Rodeghier, presidente del centro de investigación de OVNIS J. Allen Hynek, la participación de científicos independientes es un paso importante. Sin embargo, la eficacia del consejo dependerá de su acceso a los datos y de su capacidad para publicar los resultados de las investigaciones.

Según Robert Powell, miembro de la Coalición Científica para Estudios UAP (SCU), otra tarea importante del consejo es facilitar la asignación de subvenciones gubernamentales para la investigación en este campo. La implementación de financiación a través de la National Science Foundation de EE. UU. podría abrir el camino a descubrimientos científicos inesperados.

Esta iniciativa también podría ser de interés para los círculos científicos de países como Uzbekistán, ya que las nuevas tecnologías y métodos de análisis de datos utilizados para estudiar fenómenos anómalos contribuyen al desarrollo de la física fundamental y la astronomía.