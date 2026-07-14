Facilidad para los viajeros a Bielorrusia: nuevo régimen de 10 días

Se ha firmado un importante protocolo destinado a facilitar los viajes mutuos de ciudadanos entre Uzbekistán y Bielorrusia. Según el mismo, los ciudadanos de ambos países podrán permanecer hasta 10 días sin registrarse, en lugar de los 3 días anteriores.

El plazo de 3 días se amplía a 10 días

El jefe de departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Amir Sultanov, anunció esta novedad en una entrevista con el canal de televisión «Uzbekistan 24».

Según sus palabras, el protocolo sobre los viajes mutuos de los ciudadanos se firmó en el marco de la visita a Bielorrusia de la delegación encabezada por el presidente Shavkat Mirziyoyev.

«Una de las noticias importantes para los ciudadanos fue la firma del protocolo sobre viajes mutuos. Según este, el plazo de estancia sin registro se amplió de 3 a 10 días», dijo Amir Sultanov.

Este procedimiento hará que los viajes sean mucho más cómodos para los ciudadanos de ambos países.

¿Para quién es esto conveniente?

El nuevo régimen es especialmente importante para los ciudadanos de Uzbekistán que realizan viajes de corta duración a Bielorrusia.

Por ejemplo:

¿Para quién? ¿Qué será más fácil? Empresarios se reducen los trámites excesivos en reuniones y negociaciones breves Estudiantes y aspirantes ahorran tiempo en la presentación de documentos o asuntos académicos Turistas menos preocupaciones por el registro en viajes cortos Personas que visitan a familiares las visitas familiares se facilitan Viajeros de negocios los viajes de hasta 10 días se vuelven más cómodos

Anteriormente, el plazo de 3 días era muy corto para algunos viajes. Ahora, la opción de 10 días brinda más libertad.

Los uzbekospueden viajar a Bielorrusia sin visa

Para información, los ciudadanos de Uzbekistán tienen la posibilidad de entrar a Bielorrusia sin visa.

El nuevo protocolo se centra precisamente en ampliar el plazo de estancia sin registro. Es decir, no se trata de la visa, sino del procedimiento de registro temporal en el territorio del país.

Esta diferencia es importante: la entrada sin visa existe, y ahora también se alivia la obligación de registro para estancias cortas.

¿Por qué es importante esta noticia?

Tales facilidades en los procedimientos de viaje fortalecen los lazos entre las personas. Las relaciones comerciales, educativas, turísticas y familiares entre ambos países pueden activarse.

A veces, las grandes cooperaciones se aceleran precisamente después de reducir pequeñas barreras burocráticas. Aquí ocurre lo mismo: pasar de 3 a 10 días parece un pequeño cambio en el papel, pero en la práctica es un gran alivio para muchos.

Acuerdo importante en el marco de la visita

Este protocolo fue uno de los documentos firmados en el marco de la visita del presidente Shavkat Mirziyoyev a Bielorrusia. Esto demuestra que las relaciones entre ambos países se están desarrollando no solo a nivel político o económico, sino también en la dirección de crear comodidades prácticas para los ciudadanos.

Esto demuestra que las relaciones entre ambos países se están desarrollando no solo a nivel político o económico, sino también en la dirección de crear comodidades prácticas para los ciudadanos.

¿Qué hay que saber antes del viaje?

Una vez que el nuevo régimen entre en vigor, los ciudadanos podrán permanecer hasta 10 días sin registrarse. Sin embargo, es recomendable verificar las normas vigentes a través de consulados o fuentes oficiales antes de viajar.

Porque después de la firma de acuerdos internacionales, los procedimientos de implementación y los detalles técnicos pueden anunciarse por separado.

Los viajes serán aún más fáciles

La ampliación a 10 días del plazo de estancia sin registro entre Uzbekistán y Bielorrusia será un alivio significativo para los ciudadanos.

Ahora se espera que los viajes cortos, las reuniones de trabajo, los estudios y las visitas familiares sean mucho más cómodos.

¿En su opinión, con qué otros países deberían los ciudadanos de Uzbekistán tener un régimen de viaje simplificado similar?