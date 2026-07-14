Semifinales de la Copa del Mundo: Lionel Messi y Argentina contra Inglaterra

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Semifinales de la Copa del Mundo: Lionel Messi y Argentina contra Inglaterra

La Copa del Mundo ha llegado a su fase decisiva: las semifinales. La competición ha seleccionado a las cuatro mejores selecciones nacionales y ahora los aficionados serán testigos de los enfrentamientos más grandes del mundo del fútbol. La llegada a semifinales de los equipos que ocupan los cuatro primeros puestos del ranking FIFA no dejó lugar a sorpresas, pero esto es garantía de fútbol al más alto nivel. Así lo informa Goal.com informa .

En la primera semifinal, España se enfrentará a Francia. Este encuentro puede considerarse el enfrentamiento más perfecto del momento. Según los analistas de Goal.com, la selección francesa se ha convertido en una fuerza ofensiva imparable. España, por el contrario, destaca por su solidez defensiva y por casi no encajar goles.

Francia vs España: El ataque contra la defensa

Según las previsiones de los expertos, Francia es vista como favorita. Mientras Tom Hindle predice una victoria francesa por 2-1, Alex Labidou es más contundente al señalar que España, liderada por Lamine Yamal, podría sufrir una dura derrota por 0-3 o 0-4. La experiencia de Francia y el nivel de sus estrellas los acercan a la final.

La segunda semifinal será un verdadero clásico: Inglaterra se medirá ante Argentina. La relación entre ambos equipos es históricamente compleja y tensa. Aunque ninguno de los dos equipos ha mostrado todo su potencial durante el torneo, han llegado a esta instancia gracias a su talento individual.

Lionel Messi y la oportunidad fatídica de Inglaterra

La selección de Inglaterra da la impresión de ser un "equipo del destino" en esta ocasión. Según los expertos, aunque se observan problemas en los laterales de la defensa inglesa, su preparación mental y unidad colectiva podrían asegurarles el pase a la final. Sin embargo, el factor Lionel Messi es capaz de arruinar cualquier plan.

La selección argentina siempre encuentra la manera de salir de situaciones difíciles. Ryan Tolmich destaca que Lionel Messi y sus compañeros podrían detener a Inglaterra gracias a su experiencia y capacidad para controlar el juego. Se espera que este duelo sea no solo táctico, sino una batalla de voluntad y carácter.

Antes de las semifinales, los expertos se centran en los siguientes aspectos clave:

  • La línea de ataque imparable de Francia;
  • La solidez de la defensa española;
  • La maestría de Lionel Messi en los momentos decisivos;
  • La resistencia física y mental de Inglaterra.
Al finalizar estos partidos, conoceremos a los dos finalistas que lucharán por el trofeo más prestigioso del fútbol mundial. Estos encuentros despiertan un gran interés, ya que cada uno de los cuatro equipos cuenta con seguidores apasionados en todo el planeta.

Copa del MundoArgentinaInglaterraLionel MessiFrancia
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Jahongir Tursunov
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