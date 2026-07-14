¿Qué tarjeta gráfica necesitas para Assassin's Creed Black Flag Resynced? Resultados de pruebas

El recientemente lanzado Assassin's Creed Black Flag Resynced ha captado la atención de muchos jugadores por sus capacidades gráficas y requisitos del sistema. Los expertos de TechPowerUp probaron 35 tipos de tarjetas gráficas para evaluar el estado técnico de este proyecto. Resulta que, aunque el juego no es tan exigente como los títulos más pesados bajo Unreal Engine 5, se requiere hardware moderno y potente para lograr una tasa de fotogramas estable. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los resultados de las pruebas, para obtener 60 fotogramas por segundo (FPS) en resolución Full HD (1080p) con la configuración gráfica máxima, los usuarios necesitarán tarjetas gráficas del nivel de la NVIDIA RTX 3070 Ti o la nueva generación RTX 5060. Esto demuestra que el juego genera una carga significativa incluso para PC de gama media. Cabe destacar que todas las pruebas se realizaron sin tecnologías de escalado (upscaler).

Alta calidad de imagen y superioridad de Radeon

Los requisitos aumentan aún más al subir a una resolución de 1440p. En este modo, se requiere al menos una RTX 5070 para mantener 60 FPS estables. Es interesante notar que las tarjetas AMD Radeon han demostrado una gran eficiencia en este juego. Por ejemplo, el modelo RX 9070 XT en 1440p está casi al nivel de la RTX 5080, cuando se esperaba que compitiera con la RTX 5070 Ti.

En cuanto a la resolución 4K, solo unos pocos flagships del mercado pueden realizar la tarea. Los expertos informan que, a este nivel, casi ninguna tarjeta aparte de las RTX 5090, RTX 4090 y RTX 5080 puede mantener una tasa de fotogramas superior a 60. Esto confirma lo visualmente rico y exigente que es el juego.

Ray Tracing y tecnologías

Cuando se activa la tecnología Ray Tracing, el rendimiento cae drásticamente. Incluso la tarjeta gráfica más potente, la RTX 5090, solo alcanzó unos 65 FPS en 4K con Ray Tracing activado. Esto demuestra la complejidad de los efectos visuales del juego.

Sin embargo, Assassin's Creed Black Flag Resynced es compatible con todos los avances del mercado moderno. El juego incluye tecnologías de escalado y generación de fotogramas de NVIDIA, AMD e Intel. Esto permite que los propietarios de sistemas menos potentes disfruten del juego optimizando la configuración. Los analistas de TechPowerUp elogiaron la calidad visual general del juego.