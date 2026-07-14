X cambia sus algoritmos: la plataforma será menos un «campo de batalla»

La red social X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, ha realizado cambios importantes en sus algoritmos con el objetivo de mejorar la calidad de la interacción entre los usuarios y reducir el entorno agresivo en la plataforma. Ahora, el sistema da prioridad a las publicaciones y comentarios realizados por amigos con los que el usuario tiene una relación mutua (mutuals). Así lo informó Nikita Bier, jefe de producto de la compañía. Esto lo informa Techcrunch.com informa .

Nikita Bier señaló que, anteriormente, los algoritmos no tenían en cuenta esta información crucial, lo que provocaba que los comentarios de los conocidos cercanos de los usuarios quedaran relegados. Esto convertía la sección de comentarios en un «campo de batalla» donde personas desconocidas discutían entre sí. Tras el nuevo cambio, los usuarios comenzarán a ver primero las opiniones de las personas que conocen e interactúan.

Centro de comunidad e intereses

Se espera que esta «corrección», que parece pequeña, cambie fundamentalmente el entorno general de la plataforma. Según Bier, el nuevo algoritmo ayudará a formar grupos y comunidades en torno a los intereses de los usuarios. Esta era una de las funciones más solicitadas por muchos usuarios desde hace tiempo. Se prevé que X deje de ser solo un espacio digital donde diversas voces gritan, para convertirse en un verdadero lugar de diálogo.

Recientemente, la plataforma X ha introducido una serie de novedades destinadas a apoyar a los creadores de contenido (creators). Por ejemplo, a principios de este año, la empresa cambió su sistema de pago para fomentar el material original en lugar del contenido copiado de otras páginas. Además, se lanzó un nuevo editor de video que permite editar videos dentro de la misma plataforma.

Competencia e influencia de Threads

Este paso de la red social X se produce en un momento en que la competencia con la plataforma Threads, propiedad de Meta, se está intensificando. Threads anunció recientemente que ha alcanzado los 500 millones de usuarios activos mensuales y presentó la función «Your Algo», que permite a los usuarios controlar personalmente sus feeds.

Para los usuarios, estos cambios también podrían ser notables. Teniendo en cuenta que en el segmento local las discusiones a menudo se ven marcadas por insultos mutuos y malentendidos, el hecho de que los algoritmos pongan énfasis en el contenido de amigos y conocidos ayudará a regular, aunque sea un poco, la cultura de comunicación en la red social. Ahora, X se convierte no solo en una fuente de noticias, sino también en un espacio más cómodo para comunicarse con personas afines.