Estrategia de Uber: ¿Por qué la empresa no quiere ser una «super-app»?

El gigante tecnológico global Uber continúa expandiendo sus operaciones, pero la dirección de la empresa no tiene como objetivo seguir el camino de las «super-apps» como Grab en Asia. En una entrevista con TechCrunch, el director de productos de Uber, Sachin Kansal, reveló las nuevas direcciones de la compañía, incluidos sus planes en el sector de reservas de hoteles y vehículos autónomos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Durante el último año, los usuarios de Uber han podido no solo pedir taxis o comida a través de la aplicación, sino también reservar hoteles mediante la plataforma Expedia, alquilar barcos en Europa y utilizar servicios de mensajería especializados. Kansal destaca que el sector de viajes se está convirtiendo en el tercer pilar importante para Uber. Según las estadísticas, 1.5 mil millones de viajes anuales en la plataforma se realizan fuera de la ciudad de origen del usuario.

Servicios financieros y novedades para conductores

Uber está trabajando en la creación de un ecosistema financiero no solo para los consumidores, sino también para los conductores y repartidores. Se han introducido tarjetas de débito llamadas Uber Pro, que permiten a los proveedores de servicios gestionar sus ingresos rápidamente. La empresa también ofrece a los conductores tareas digitales como el data labeling como una fuente de ingresos adicional.

Aun así, Uber no tiene intención de asumir completamente los servicios bancarios tradicionales. Por ejemplo, en el sistema «compra ahora, paga después» (BNPL), la empresa prefiere trabajar con socios expertos en el sector en lugar de crear su propio producto. Según Sachin Kansal, Uber no busca «ser todo para todos», sino que se centra en la calidad de los servicios que complementan sus actividades principales.

Robotaxis y el proyecto AV Labs

Uno de los proyectos más interesantes y misteriosos de la empresa es la división AV Labs, creada hace seis meses. Esta unidad gestiona una flota de vehículos equipados con sensores especiales. La misión principal de estos vehículos no es el transporte de pasajeros, sino la recopilación de grandes volúmenes de datos para tecnologías de conducción autónoma.

Esta iniciativa es de importancia estratégica para Uber. Aunque la empresa colabora con líderes en transporte autónomo como Waymo, poseer su propia base de datos le permite mantener una posición independiente en el mercado. Se espera que en el futuro, estos sistemas mejorados con AI lleven la calidad del servicio a un nuevo nivel tanto para conductores como para pasajeros.

En el mercado de Uzbekistán también se observan tendencias de desarrollo similares a las de Uber. Mientras los agregadores locales se integran gradualmente con servicios de entrega y otros, la experiencia de Uber muestra hacia dónde se dirige la transformación tecnológica global.