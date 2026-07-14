Ricos y exitosos: ¿Por qué los gigantes de la tecnología vuelven al campo de la IA?

En el mundo de la tecnología moderna se observa una tendencia interesante y algo inesperada: multimillonarios que ya han acumulado una inmensa fortuna y alcanzado la cima de su carrera, así como fundadores de startups reconocidos, están regresando a sus escritorios como simples ingenieros. La razón principal es el miedo a perderse el momento más importante de la revolución de la inteligencia artificial (AI) y las oportunidades financieras sin precedentes que promete esta tecnología. Así lo informa Techcrunch.com informa que.

Recientemente, Tom Blomfield, fundador de grandes proyectos como GoCardless y Monzo, hizo una declaración inesperada. Dejó su puesto de socio en el prestigioso grupo Y Combinator para unirse al equipo de ingeniería informática de Anthropic como un simple miembro del personal técnico. Esta decisión de Blomfield es parte de una nueva corriente en el mundo tecnológico. Prefirió renunciar a su puesto directivo para trabajar en la «primera línea» de la inteligencia artificial.

De la dirección a la ingeniería: transferencias inesperadas

Blomfield no está solo en este camino. Mike Krieger, cofundador de Instagram, también se unió a Anthropic en 2024 como director de producto (CPO). Asimismo, Andrej Karpathy, uno de los fundadores de OpenAI y exjefe de la división de AI de Tesla, se unió al equipo de Anthropic en mayo. Según Karpathy, los próximos años serán los más decisivos para el desarrollo de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

Lo curioso es que estos expertos a menudo aceptan trabajar bajo títulos simples y sin jerarquía como «Member of technical staff» (miembro del personal técnico). Por ejemplo, Peter Bailis, tras ser director técnico (CTO) de Workday, una empresa con ingresos anuales superiores a los 8 mil millones de dólares, se trasladó a Anthropic en marzo como un simple especialista tras menos de un año en el cargo. Esta situación demuestra que la experiencia práctica en el campo de la AI es superior a cualquier título rimbombante.

Nuevas startups e inversiones masivas

Otro grupo de empresarios experimentados está lanzando sus propias startups de AI. Chamath Palihapitiya, ex alto ejecutivo de Facebook, volvió a la gestión operativa por primera vez desde 2011 y fundó una startup de codificación de AI corporativa llamada 8090 Labs. El proyecto ya ha logrado atraer 135 millones de dólares en inversiones bajo el liderazgo de Salesforce Ventures.

Eric Wu, quien dirigió Opendoor durante diez años, dio un paso similar. Lanzó el proyecto NavigateAI, especializado en la creación de un asistente de AI (copilot) para el sector de la construcción, y recaudó 25 millones de dólares en capital semilla. Wu explica su decisión así: «Me di cuenta de que si dentro de 10 años miraba hacia atrás y veía que no había hecho nada relacionado con la AI, me arrepentiría profundamente».

Estos procesos también se reflejan en los datos de ixbt.com. Los expertos señalan que la era actual es un momento histórico comparable a la aparición de Internet o a la revolución de los smartphones. Por eso, incluso las personas más exitosas no quieren perderse este «tren». Para los jóvenes desarrolladores y empresarios, esta tendencia es una señal importante que muestra cuán seria se está volviendo la competencia en el campo de la AI en el mercado global.