Un nuevo gigante en el mundo de la IA: Nous Research valorada en 1.500 millones de dólares

La startup Nous Research, conocida por sus soluciones de código abierto en el campo de las tecnologías de IA, está a punto de cerrar una nueva ronda de inversión. Como parte de este acuerdo, se espera que el valor de mercado de la empresa alcance los 1.500 millones de dólares. Esta cifra demuestra la importancia que ha adquirido esta joven empresa en el mercado tecnológico global en poco tiempo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información, la nueva ronda de financiación está liderada por Robot Ventures. USV y otros inversores importantes también están participando activamente en este proceso. Nous Research planea recaudar al menos 75 millones de dólares. Cabe destacar que esta noticia llega solo tres meses después de que la empresa anunciara su ronda de inversión Serie A de 50 millones de dólares.

El agente Hermes y su superioridad tecnológica

El producto más famoso de Nous Research es el agente de IA llamado Hermes . Al igual que su competidor OpenClaw, puede ejecutarse localmente en la computadora del usuario, pero Hermes tiene varias ventajas únicas. En particular, viene con un conjunto de "habilidades" (skills) listas para usar: es capaz de realizar búsquedas en Internet, escribir código de programación y analizar imágenes.

Otro aspecto importante del agente Hermes es su capacidad para aprender automáticamente y desarrollar nuevas habilidades durante la interacción con el usuario. A través de este agente, los usuarios pueden automatizar diversas tareas y comunicarse con él mediante plataformas como Telegram y Discord. Estas herramientas son muy populares entre los desarrolladores porque permiten controlar la IA de forma remota y sin interrupciones.

Código abierto y reconocimiento de la comunidad

Según ixbt.com, Nous Research no solo trabaja en software, sino también en una red descentralizada que proporciona capacidad de cómputo. Los modelos de lenguaje especializados en cálculos matemáticos y codificación desarrollados por la empresa ya han atraído la atención de expertos del sector. En la plataforma GitHub, el proyecto Hermes ha acumulado más de 214.000 "estrellas" y ha sido copiado (fork) 40.000 veces, lo que demuestra su influencia en la comunidad.

La empresa ofrece sus productos no solo en computadoras personales, sino también a través de sistemas en la nube. Los usuarios pueden utilizar una versión en la nube lista para usar sin configuraciones complejas, con planes tarifarios que van desde los 20 hasta los 200 dólares al mes. Las nuevas inversiones se destinarán a ampliar la línea de productos Hermes y a mejorar el modelo de negocio.

Nous Research fue fundada en 2023 por Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium y Shivani Mitra. En poco tiempo, la empresa ha logrado ganarse la confianza de inversores prestigiosos como Paradigm y OSS Capital. Para los entusiastas de la tecnología y los desarrolladores, este tipo de proyectos de código abierto ofrecen una oportunidad práctica para aprender y aplicar la IA.