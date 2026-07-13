Continúan las negociaciones entre S7 y OAK sobre los aviones Tu-214

Se han desmentido las informaciones sobre la interrupción de las negociaciones entre la aerolínea rusa S7 y la United Aircraft Corporation (OAK) para el suministro de aviones de pasajeros Tu-214. El diálogo entre las partes continúa en una fase activa y no se contempla en absoluto la cancelación del contrato. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la agencia TASS, citando al servicio de prensa de S7, el transportista y el fabricante mantienen contacto diario, y tras el memorando firmado en febrero de 2024, se han logrado avances significativos en varias áreas clave. Actualmente, los especialistas están trabajando en la definición de las especificaciones técnicas de las aeronaves.

Especificaciones técnicas y tripulación

Uno de los puntos centrales de las negociaciones se centra en la configuración de la cabina del avión. Para S7, la prioridad es una modificación operada por una tripulación de dos personas. Esto cumple con los estándares de aviación modernos y permite reducir los costos operativos.

No obstante, la aerolínea también está considerando la posibilidad de aceptar los primeros aviones con una tripulación de tres personas (dos pilotos y un ingeniero de vuelo) bajo ciertas condiciones. Esto podría realizarse con el fin de acelerar el proceso de producción y no retrasar la renovación de la flota.

Actualmente, no solo se analizan en profundidad los parámetros técnicos, sino también el modelo financiero de operación de las aeronaves y los procesos logísticos. Este es un proyecto de importancia estratégica para la industria aeronáutica rusa, ya que la necesidad de aviones locales ha aumentado drásticamente en el contexto de las sanciones internacionales.

Anteriormente, circulaban diversas informaciones no oficiales en los medios sobre la renegociación de los términos del acuerdo entre S7 y OAK o el aplazamiento indefinido de las entregas. Sin embargo, la declaración oficial ha puesto fin a estos rumores.

Los Tu-214 son aviones rusos de fuselaje estrecho para largo alcance, vistos como alternativas a los Boeing y Airbus extranjeros. Estos procesos también son de interés para el mercado de aviación de Uzbekistán, ya que la seguridad y el mantenimiento técnico de los vuelos regionales dependen en gran medida del estado de la flota aérea de los países vecinos.