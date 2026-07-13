Litigio entre Apple y OpenAI: Graves acusaciones por robo de datos confidenciales

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Litigio entre Apple y OpenAI: Graves acusaciones por robo de datos confidenciales

El conflicto legal entre dos gigantes de la tecnología, Apple y OpenAI, ha escalado a una nueva fase. Apple ha presentado una demanda contra OpenAI, líder en inteligencia artificial, acusándola de robo sistemático de secretos comerciales. Se espera que este caso tenga un impacto serio no solo en la relación entre ambas empresas, sino también en la movilidad de talento y la protección de la propiedad intelectual en todo Silicon Valley. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En la demanda de 41 páginas presentada por Apple, se detallan los esfuerzos coordinados de OpenAI para obtener información confidencial de empleados actuales y antiguos de Apple. Entre las pruebas presentadas, destacan los mensajes entre empleados. Por ejemplo, se cita un mensaje de un empleado que descubrió acceso no autorizado a la memoria de red, diciendo: «LOL, acabo de descubrir que puedo acceder a la memoria de red, es muy gracioso».

Caza de talentos y exportación de datos confidenciales

Según la demanda de Apple, OpenAI no solo ha captado ingenieros talentosos, sino que también les ha exigido llevar consigo documentos confidenciales y desarrollos tecnológicos. Estos casos demuestran la intensidad de la competencia en el sector tecnológico. Apple tiene la intención de evitar que su experiencia acumulada durante años y sus proyectos de miles de millones de dólares sean apropiados fácilmente por sus competidores.

Es interesante notar que Apple había actuado con cautela durante mucho tiempo en la carrera de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras la transformación del mercado por productos como ChatGPT de OpenAI, Apple anunció su sistema Apple Intelligence. Este proceso judicial se considera un paso estratégico de la empresa para proteger su superioridad tecnológica.

Reacción de OpenAI y consecuencias legales

Por ahora, OpenAI se ha limitado a una breve declaración a través de la red social X sobre estas acusaciones. Los representantes de la empresa aseguran que no tienen interés en los secretos comerciales de otras compañías. «Estamos enfocados en crear tecnologías innovadoras que empoderen a las personas en todo el mundo», señala el comunicado oficial.

Según los expertos, si Apple logra probar sus acusaciones, OpenAI no solo podría enfrentar multas millonarias, sino también perder el derecho a utilizar algoritmos creados a partir de datos robados. Esto podría alterar por completo el equilibrio de poder en el mercado de la inteligencia artificial.

Este conflicto es relevante para los usuarios, ya que la funcionalidad futura de los dispositivos iPhone y los servicios de ChatGPT que utilizamos a diario podría depender de estas decisiones legales. Por el momento, el proceso judicial continúa y las partes siguen defendiendo sus posiciones.

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Abror Shuhratov
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