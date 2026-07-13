Deschamps señala a España como favorita: ¿quién tiene la presión antes de la semifinal?

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Deschamps señala a España como favorita: ¿quién tiene la presión antes de la semifinal?

Antes de la semifinal de la Copa Mundial 2026, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, expresó una opinión cautelosa pero muy clara sobre España. Reconoció al rival como el actual campeón de Europa y destacó que el nivel de este enfrentamiento en semifinales será extremadamente alto.

«España es favorita»

En una entrevista con Movistar, Didier Deschamps dijo que conoce bien a la selección española. Recordó los últimos enfrentamientos entre Francia y España, haciendo hincapié en los puntos fuertes del rival.

«Conocemos bien a la selección española, son los actuales campeones de Europa. Ya nos enfrentamos a ellos el verano pasado en la semifinal de la Nations League», dijo Deschamps.

El técnico francés calificó a España de favorita. Según él, esto no es para presionar al rival, sino un reconocimiento a los resultados obtenidos por los españoles.

¿Está Deschamps trasladando la presión al rival?

En el fútbol, estas declaraciones se leen de dos maneras. Por un lado, Deschamps muestra respeto por España. Por otro, la etiqueta de «favorito» añade presión extra sobre los hombros del rival antes de la semifinal.

Pero el propio Deschamps explicó que no se trata de un juego psicológico, sino de una realidad.

«Antes de la Copa Mundial y al principio del torneo, también nos ponían entre los favoritos, pero España es favorita. No es algo dicho para aumentarles la presión», afirmó.

En pocas palabras, Deschamps dijo que no está haciendo «mind games». Pero en el fútbol, a veces, decir que no haces «mind games» es en sí mismo un «mind game».

Francia tampoco es un equipo cualquiera

Aunque España sea llamada favorita, la propia Francia es vista como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Los pupilos de Deschamps destacan por su experiencia en grandes partidos, talento individual y disciplina táctica. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, entre otros, pueden causar serios problemas a cualquier defensa rival.

Por eso, en esta semifinal hay una pregunta más importante que el debate sobre quién es el favorito: ¿qué equipo aprovechará mejor sus puntos fuertes?

¿Cuál es la principal fuerza de España?

En los últimos años, España destaca por su control de balón, ataque posicional y el juego audaz de sus jugadores jóvenes.

El estatus de campeón de Europa vigente también les da gran confianza. Contra Francia, se espera que España intente controlar el balón, desgastar al rival y dictar el ritmo a través del mediocampo.

Equipo

Principal ventaja

Francia

contraataque rápido, talento individual, experiencia en grandes torneos

España

control de balón, superioridad en el mediocampo, mecanismo colectivo

Factor decisivo

quién comete menos errores bajo presión

El 4-5 de la Nations League también está presente

Deschamps recordó que Francia se enfrentó a España en la semifinal de la Nations League el verano pasado, un partido que terminó 4-5.

Aquel encuentro demostró que los enfrentamientos entre ambos equipos no son solo un debate táctico, sino que pueden convertirse en un guion lleno de goles y drama.

Por supuesto, en una semifinal de Copa Mundial la precaución será mucho mayor. Pero teniendo en cuenta el potencial ofensivo de ambos equipos, una sola acción puede cambiar por completo el rumbo del partido.

En semifinales, los pequeños detalles deciden

Deschamps destacó que es una semifinal de Copa Mundial y por eso el nivel es muy alto.

En esta fase, la preparación, la táctica y la plantilla, junto con la estabilidad psicológica, son cruciales. Porque en semifinales hay poco tiempo para corregir errores.

Un mal pase, una jugada a balón parado o una acción individual pueden decidir el pase a la final.

A un paso de la final

El partido Francia-España se disputará el 14 de julio. El equipo ganador pasará a la final de la Copa Mundial 2026.

Deschamps llamó favorita a España, pero Francia es un equipo que sabe muy bien cómo ganar este tipo de partidos.

Ahora la pregunta principal es: ¿hará valer España su condición de favorita o demostrará Francia de nuevo su sangre fría en los grandes torneos?

Didier DeschampsEspañaFranciaKylian MbappéMovistar
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Shuhrat Razzakov
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