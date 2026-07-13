General Fusion debuta en bolsa: comienza la era de la energía de fusión nuclear

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General Fusion debuta en bolsa: comienza la era de la energía de fusión nuclear

Un evento histórico ha ocurrido en el mundo de la energía: General Fusion comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo GFUZ. Con esto, se convierte en la primera empresa de energía de fusión nuclear en salir a bolsa en los mercados financieros globales. Este paso representa un hito importante no solo para la empresa, sino para el mundo entero en la búsqueda de una fuente de energía limpia e ilimitada. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Desde el inicio de las operaciones, los inversores mostraron un gran interés en la nueva tecnología. El lunes, el precio de las acciones comenzó en 12,85 dólares y aumentó un 40 % en poco tiempo. General Fusion logró superar por varios meses a su principal competidor, TAE Technologies, respaldado por Donald Trump, en la carrera por salir a bolsa.

Dificultades financieras y nuevas oportunidades

Este debut se produjo como resultado de una fusión con Spring Valley Acquisition Corp. III (acuerdo SPAC). Aunque la empresa planeaba inicialmente recaudar hasta 230 millones de dólares, se espera que la suma final sea menor debido a los casos de recompra de acciones típicos de los procesos de-SPAC. Según estimaciones del Globe and Mail, después de todos los pagos, la empresa podría quedarse con menos de 30 millones de dólares.

Sin embargo, General Fusion logró recaudar otros 108 millones de dólares de inversores privados en paralelo. Actualmente, la reserva de efectivo de la empresa asciende a unos 150 millones de dólares. Estos fondos son cruciales, ya que el año pasado General Fusion atravesó una grave crisis financiera y se vio obligada a reducir su plantilla en un 25 %.

Enfoque tecnológico: Fusión por objetivo magnetizado

Fundada en 2002, General Fusion entró en el sector con un enfoque único. La empresa utiliza la tecnología de «fusión por objetivo magnetizado» (magnetized target fusion). En ella, mediante campos electromagnéticos, se generan partículas sobrecalentadas —plasma magnetizado— dentro de una cámara recubierta de litio líquido.

La singularidad del proceso radica en que un anillo de pistones especiales comprime el litio líquido alrededor del combustible. Como resultado, los átomos se fusionan y liberan una cantidad masiva de energía. Aunque anteriormente la empresa indicó que usaría vapor para mover los pistones, ahora ha anunciado el uso de modernos «accionamientos mecánicos sincronizados».

La energía de fusión nuclear es la reproducción en condiciones terrestres del proceso que ocurre en el centro del Sol. Si General Fusion logra comercializar su tecnología, esto supondrá un giro revolucionario en la lucha contra el cambio climático global y en la garantía de la independencia energética. Por ahora, los inversores están apostando fuerte por este futuro «verde».

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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