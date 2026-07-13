La India se acerca a su primer vuelo espacial: los sistemas Gaganyaan superan las pruebas con éxito

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) ha completado pruebas cruciales como parte del programa Gaganyaan, el primer proyecto espacial tripulado en la historia del país. Estas pruebas incluyeron tres mecanismos fundamentales que garantizan la seguridad del módulo de tripulación durante su regreso a la Tierra. Este éxito marca uno de los pasos más importantes hacia el objetivo de la India de enviar a sus propios astronautas al espacio de forma independiente. Así lo informa Ixbt.com informa .

La primera fase de las pruebas se centró en verificar el sistema que asegura que el módulo de tripulación permanezca en la posición correcta en la superficie del agua tras el amerizaje. Este mecanismo, denominado Crew Module Uprighting System (CMUS), se basa en globos llenos de gas frío comprimido. Garantiza que la cápsula que regresa del espacio no se vuelque y permanezca en una posición segura para los astronautas hasta la llegada del equipo de rescate.

Los expertos de la ISRO realizaron una verificación completa del funcionamiento de los globos de alta presión, las válvulas de control y los elementos inflables. Según la información de ixbt.com, durante la prueba, los globos de gas se desplegaron con éxito y llenaron los elementos flotantes al nivel requerido. Esto demostró en la práctica la capacidad de la cápsula para mantener un equilibrio estable en la superficie del agua.

Sistemas de separación y protección de módulos

La segunda prueba importante se dedicó al mecanismo de separación entre el módulo de tripulación y el módulo de servicio. El módulo de servicio proporciona energía y propulsión a la nave, pero debe separarse de forma segura del compartimento habitable antes de entrar en la atmósfera terrestre. Los expertos verificaron el funcionamiento de los elementos de conexión CSU-1 y CSU-2, confirmando que el proceso de separación se lleva a cabo en la secuencia establecida y sin dañar la estructura.

En la tercera fase, se probó el sistema de cubierta de protección superior del módulo de tripulación, el sistema Apex Cover. Esta cubierta protege el sistema de paracaídas de influencias externas durante el vuelo. Tras la entrada en la atmósfera, es vital que esta cubierta se desprenda en el momento preciso para permitir el despliegue de los paracaídas de frenado. Los resultados de las pruebas confirmaron el funcionamiento impecable de este mecanismo.

El programa Gaganyaan no es solo un logro tecnológico para la India, sino también un símbolo de orgullo nacional. Si el proyecto tiene éxito, la India se convertirá en el cuarto país después de Estados Unidos, Rusia y China en enviar humanos al espacio por sus propios medios. Actualmente, los expertos de la ISRO analizan todos los datos recopilados y continúan los preparativos para el vuelo final.

Estas pruebas demostraron una vez más que un regreso seguro es un proceso mucho más complejo que el vuelo espacial en sí. Procesos como el amerizaje de la cápsula, la separación de los módulos y el despliegue de los paracaídas requieren una precisión de segundos. Al superar estas etapas con éxito, los ingenieros indios han llevado la fiabilidad del proyecto a un nuevo nivel.