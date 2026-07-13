12 estados de EE. UU. se oponen al acuerdo de 110 mil millones de dólares entre Paramount y Warner Bros.

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12 estados de EE. UU. se oponen al acuerdo de 110 mil millones de dólares entre Paramount y Warner Bros.

Los fiscales de 12 estados de EE. UU. han presentado una demanda para bloquear la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery (WBD). Esta enorme transacción, valorada en 110 mil millones de dólares, genera preocupación por la posibilidad de que abra el camino a un monopolio en el mercado de los medios y provoque un aumento de los precios para los consumidores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Una coalición encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, sostiene que este acuerdo viola la Ley Clayton antimonopolio. Según la demanda, la fusión de los dos grandes estudios perjudicaría gravemente los intereses de los cines, los distribuidores de televisión por cable y los espectadores comunes. En particular, el control sobre las películas de estreno masivo y los éxitos de taquilla más rentables podría concentrarse en una sola mano.

El riesgo de un nuevo gigante en el mercado de los medios

Si este acuerdo se lleva a cabo, las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, así como canales influyentes como CBS, MTV, CNN y HBO, se unirán bajo un mismo sistema. Esto significa que una sola empresa controlaría el 27 % del mercado de distribución de películas en EE. UU. y el 30 % del mercado de los éxitos de taquilla más rentables. Según TechCrunch, tal consolidación no solo elevaría los precios, sino que también reduciría la diversidad creativa.

Según el fiscal Rob Bonta, la consolidación del mercado de esta manera limitará las oportunidades de que historias importantes vean la luz. «Nadie está por encima de la ley. California y otros estados están luchando por un mercado justo, no necesitamos 'reyes' en la economía», enfatizó en su declaración.

La dirección de Paramount ha rechazado estas preocupaciones, informando que el estudio fusionado planea producir al menos 30 películas al año. El CEO de Paramount, David Ellison, expresó en mayo su confianza en que el acuerdo se cerraría para septiembre. Asimismo, los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron este acuerdo en abril.

Reacción de los representantes de la industria

Este proyecto no solo es criticado por las autoridades, sino también por los creadores de Hollywood: directores y actores. Les preocupa que la centralización excesiva de la industria de los medios pueda sofocar la competencia y reducir el espacio para nuevas ideas. A pesar de esto, el Departamento de Justicia de EE. UU. había concluido previamente que esta transacción no perjudicaría a los consumidores.

Actualmente, además de California, los siguientes estados se han unido al proceso judicial:

  • Arizona y Colorado;
  • Connecticut y Massachusetts;
  • Minnesota y Nevada;
  • Nueva Jersey y Nuevo México;
  • Nueva York, Oregón y Washington.

Se espera que este proceso judicial sea un precedente importante para el mercado global de los medios. Si el tribunal falla a favor de los estados, esto podría llevar a la cancelación o a un cambio radical en los términos de uno de los acuerdos de medios más grandes de los últimos años. Por ahora, los representantes de Paramount y WBD se abstienen de hacer comentarios oficiales sobre la demanda.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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