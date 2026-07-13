General Fusion se convierte en la primera empresa del sector de energía de fusión nuclear en salir a bolsa

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General Fusion se convierte en la primera empresa del sector de energía de fusión nuclear en salir a bolsa

La empresa canadiense General Fusion ha finalizado su acuerdo de fusión con la sociedad de adquisición de propósito especial (SPAC) Spring Valley Acquisition Corp. III. Este paso la convierte en la primera empresa pública del mundo dedicada a tecnologías de fusión nuclear controlada. A partir de ahora, las acciones de la compañía cotizan en el Nasdaq bajo el ticker GFUZ. Así lo informa Ixbt.com informa .

La fusión nuclear es el proceso que ocurre dentro del Sol, donde la unión de núcleos atómicos ligeros libera una cantidad inmensa de energía. General Fusion tiene como objetivo controlar este proceso en condiciones terrestres y obtener electricidad a escala industrial. El valor total de este acuerdo se estima en aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que demuestra el alto interés de los inversores en el sector.

Enfoque tecnológico y singularidad

General Fusion lleva 24 años operando y desarrolla una tecnología única que difiere de los métodos tradicionales de confinamiento magnético de plasma. El sistema de la empresa prevé obtener energía de reacción mediante la compresión mecánica del plasma. Según ixbt.com, este enfoque se distingue de otros grandes proyectos y se espera que sea más eficiente desde el punto de vista comercial.

Hasta la fecha, ninguna organización en el mundo ha logrado crear una central de fusión nuclear comercialmente viable. Para General Fusion, salir a bolsa no es solo una cuestión de prestigio, sino que abre un camino directo al mercado de capitales necesario para continuar con investigaciones científicas complejas. Esto es crucial para llevar la tecnología del laboratorio al nivel de producción real.

Desafíos y planes futuros

El proceso de salida a bolsa no fue fácil para la empresa. Hace unos meses, General Fusion se vio obligada a reducir su plantilla, y su dirección admitió abiertamente la necesidad de nuevas fuentes de financiación para seguir desarrollando la tecnología. El mecanismo SPAC permitió a la empresa captar capital más rápidamente, evitando el complejo y largo proceso de una IPO tradicional.

La empresa ya ha iniciado colaboraciones internacionales. En junio se anunció una asociación con la empresa italiana de infraestructuras energéticas Renexia. Ambas partes están explorando las posibilidades de implementar los sistemas de General Fusion en Italia con fines comerciales. Sin embargo, los expertos señalan que aún quedan varios obstáculos técnicos por superar para aplicar la tecnología en la práctica.

En general, la inclusión de las acciones de General Fusion en el Nasdaq marca el inicio de una nueva era en el mundo de la energía. Si la empresa logra sus objetivos, la humanidad podría disponer de una fuente de energía ilimitada y limpia. Por ahora, este paso es simplemente una etapa estratégica importante en el camino de convertir un gran experimento científico en un proyecto empresarial real.

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Abror Shuhratov
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