El capitán de la selección española, Rodri, valoró las posibilidades de su equipo antes de la semifinal de la Copa del Mundo que se celebrará en Dallas. El centrocampista del Manchester City confía en que "La Roja" pueda derrotar a los actuales subcampeones y alcanzar su primera final mundial desde 2010. Así lo informa Goal.com .

Rodri, ganador del Balón de Oro, destacó que no teme el enfrentamiento contra Francia, considerada una de las grandes favoritas del torneo. Antes del encuentro en el AT&T Stadium, recordó las victorias previas de España sobre los pupilos de Didier Deschamps. Rodri señaló que estos resultados demuestran el alto nivel de su equipo.

"Francia es uno de los equipos más fuertes y en mejor forma de esta competición, pero España también lo es. Podemos ganarles, lo demostramos en la Euro 2024 y en la Nations League", explicó el capitán. Según ixbt.com, ganar a Francia se ha convertido en una costumbre para Rodri.

Superioridad histórica y el factor entrenador

Rodri formó parte del equipo que derrotó a los franceses en la semifinal del Campeonato de Europa Sub-19 de 2015. Destacó especialmente la estabilidad del sistema dirigido por Luis de la Fuente. "Luis de la Fuente no ha cambiado en absoluto. Él ya empezó a construir los cimientos de todos los éxitos que vemos hoy desde aquel entonces", afirma el jugador.

Aunque muchos esperan una repetición del thriller 5-4 del año pasado, Rodri prevé que esta vez el partido será mucho más cerrado y cauteloso. En su opinión, los partidos de la Copa del Mundo tienen un carácter único y los equipos tratarán de no cometer errores.

Lamine Yamal y el control de las emociones

Una parte importante del plan táctico de España gira en torno al talento de 19 años, Lamine Yamal . Sin embargo, Rodri instó a su joven compañero a controlar sus emociones. Comentó que la joven estrella a veces intenta demostrar demasiado y se deja llevar por la excitación.

"Es un jugador muy importante e inteligente para nosotros, tanto con balón como sin él. Pero solo tiene 19 años y en ciertos momentos del juego tenemos que calmarlo", admitió Rodri. Aunque el canterano del FC Barcelona aún no ha marcado en este torneo, los líderes del equipo lo apoyan plenamente y lo consideran un ejemplo a seguir.

Esta confianza en el campamento español no ha pasado desapercibida para los rivales. El defensa Ibrahima Konaté afirmó que la selección francesa debe mantener la humildad y no prestar atención a las presiones externas. A pesar de ello, la España de Rodri está cerca de repetir su éxito histórico.