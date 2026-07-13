Récord en la historia de Sony PlayStation: un entusiasta aumenta 8 veces la memoria RAM de la consola

Una verdadera revolución tecnológica ha ocurrido en el mundo de los juegos retro: un ingeniero entusiasta conocido bajo el seudónimo de TunerTom ha llevado las capacidades de la Sony PlayStation original a un nivel inimaginable. Logró aumentar la memoria de acceso aleatorio (RAM) estándar de 2 MB del dispositivo hasta 16 MB. Esto no es solo una habilidad técnica, sino un experimento único que revela el potencial oculto de una plataforma legendaria de 30 años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, esta modificación difiere radicalmente de intentos anteriores. Anteriormente, otros expertos habían ampliado la memoria hasta 8 MB, pero TunerTom, tras estudiar el principio de funcionamiento de los sistemas arcade basados en la arquitectura de PlayStation, llegó a la conclusión de que el procesador era capaz de procesar un flujo de datos de hasta 16 MB. Este descubrimiento impulsó cambios serios en el hardware de la consola.

Una solución de ingeniería compleja

Desde un punto de vista técnico, este proceso fue muy complejo. El autor retiró los cuatro chips EDO DRAM estándar de 512 KB de la placa base modelo PU-18. En su lugar, se instalaron ocho chips de 2 MB extraídos de módulos de memoria de computadoras antiguas. Debido a la falta de espacio, algunos chips se colocaron directamente en la placa y los demás se apilaron encima.

Para garantizar el funcionamiento estable del dispositivo, se utilizó una placa QSB (Quick Solder Board) especial para conectar los circuitos lógicos adicionales. Como resultado de esta compleja "operación", la consola se inició con éxito y el sistema reconoció completamente la capacidad de memoria ampliada. Tales modificaciones solían considerarse solo teóricamente posibles, pero ahora han encontrado su prueba en la práctica.

Resultados prácticos y limitaciones

Aunque el experimento fue exitoso, su aplicación práctica es limitada por ahora. El hecho es que la gran mayoría de los juegos lanzados para PlayStation fueron programados específicamente para 2 MB de memoria. Por lo tanto, a pesar del aumento de memoria, no se observan cambios significativos en la mayoría de los proyectos clásicos. Incluso se observó que algunos juegos, como Final Fantasy IX, comenzaron a funcionar de manera inestable en esta configuración no estándar.

Sin embargo, esta modificación abre nuevas puertas para los modders de juegos en el futuro. Los juegos con parches especiales para 8 MB de memoria podrían cargarse un poco más rápido en este sistema y estabilizar la tasa de fotogramas. Lo más importante es que este proyecto demostró que los límites técnicos de las consolas retro aún no se han explorado por completo y que los entusiastas pueden alcanzar nuevas metas.

Es natural que esta noticia también sea interesante para los aficionados a la tecnología retro. Considerando que la PlayStation fue en su momento una de las consolas más populares, este tipo de experimentos para dar una segunda vida a dispositivos antiguos y modernizar su hardware son un excelente ejemplo de creatividad técnica.