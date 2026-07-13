Conflicto entre Sam Altman y Elon Musk: ¿Son reales los centros de datos espaciales?

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Conflicto entre Sam Altman y Elon Musk: ¿Son reales los centros de datos espaciales?

La disputa abierta entre dos figuras líderes del mundo de la IA —el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de SpaceX, Elon Musk— ha provocado nuevos debates en el sector tecnológico. En el centro de la controversia se encuentra el proyecto de centros de datos (data-center) ubicados en el espacio. Sam Altman calificó la idea de crear capacidades de cómputo en el espacio como una simple promesa inventada para atraer inversores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Todo comenzó cuando Elon Musk acusó a Altman de fraude. En respuesta, el jefe de OpenAI acusó a Musk de vender a los inversores del mercado público un proyecto de centros de datos espaciales a corto plazo. Detrás de estas pullas de Altman se esconde una opinión compartida por muchos especialistas del sector: es poco probable que los centros de datos en el espacio se conviertan en un negocio serio en un futuro cercano.

SpaceX intenta justificar su valoración de dos billones de dólares con sus planes de lanzar una flota de centros orbitales que realicen tareas de IA (inteligencia artificial) en el espacio. Según los analistas, tales capacidades podrían crear oportunidades sin precedentes para los modelos de SpaceXAI o lanzar un servicio de nube orbital. Sin embargo, los expertos de la industria y los ingenieros se muestran bastante cautelosos al respecto.

Obstáculos técnicos e ineficiencia económica

Según el equipo de Google que trabaja en el proyecto de computación orbital y otros fundadores de startups, el proyecto de centros de datos espaciales no será rentable hasta que el costo de los cohetes disminuya drásticamente y se establezca la producción masiva de satélites de alta capacidad. Por ahora, esta tecnología no puede competir con los centros de datos terrestres.

Elon Musk señala al cohete Starship como solución a estos problemas. Si SpaceX logra que este enorme cohete sea totalmente reutilizable, el costo de transportar carga al espacio podría reducirse. Pero el proyecto Starship aún está en fase de pruebas e, incluso después de pruebas exitosas, la empresa se centrará primero en sus obligaciones con la NASA y en la expansión de la red Starlink.

También cabe señalar que SpaceX ha admitido en sus reuniones con inversores que la segunda etapa del cohete Starship podría no ser totalmente reutilizable en el futuro próximo. Esto hace que los centros de datos espaciales sean económicamente inviables. La promesa de Musk de «comenzar los vuelos el próximo año» es recibida con escepticismo por los expertos.

En conclusión, se puede decir que SpaceX podría lanzar un satélite capaz de procesar datos a alta velocidad el próximo año, pero la cuestión de convertir esto en un sistema a gran escala será difícil de resolver antes de la década de 2030. Las críticas de Sam Altman y otros expertos se basan precisamente en este marco temporal realista.

Elon MuskSam AltmanSpaceXStarshipInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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