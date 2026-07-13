El Bayern Múnich se une a la carrera por el defensa del FC Barcelona Jules Koundé

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El Bayern Múnich se une a la carrera por el defensa del FC Barcelona Jules Koundé

El club alemán Bayern Múnich está dando pasos serios para fichar al jugador del FC Barcelona, Jules Koundé, con el objetivo de reforzar su línea defensiva de cara a la nueva temporada. Los muniqueses consideran al defensa francés como uno de sus objetivos principales tras sus sólidas actuaciones en el ámbito internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el diario BILD, la directiva del Bayern ha contactado en los últimos días con el entorno del jugador para discutir las posibilidades de un traslado al Allianz Arena. El gigante alemán está estudiando las condiciones contractuales del defensa y su deseo de abandonar la capital catalana.

La posición del jugador y el factor Hansi Flick

Aunque el interés del club muniqués es alto, fuentes cercanas al jugador señalan que Jules Koundé prefiere por ahora quedarse en el FC Barcelona. El defensa está decidido a demostrar su valía bajo la dirección del nuevo entrenador Hansi Flick y consolidar su puesto en el once inicial.

Por el momento, no han comenzado negociaciones oficiales entre los clubes. Sin embargo, se dice que la directiva del FC Barcelona ha sacado a Koundé de la lista de "jugadores intransferibles". Debido a las dificultades financieras del club, los catalanes están dispuestos a considerar su traspaso si llega una oferta adecuada.

Historial de transferencias y competencia

En agosto del año pasado, el FC Barcelona amplió el contrato del jugador hasta 2030 para protegerlo del interés de clubes como el Manchester City. Pep Guardiola ha querido durante mucho tiempo ver al defensa francés en su equipo, pero los catalanes rechazaron la propuesta en su momento.

Jules Koundé se destacó como uno de los jugadores más consistentes de la selección francesa en la Copa Mundial de 2026. Bajo el mando de Didier Deschamps, ha fortalecido la defensa junto a William Saliba y Dayot Upamecano. Precisamente esta regularidad es lo que ha atraído la atención de los ojeadores del Bayern.

Ahora, la directiva del FC Barcelona se enfrenta a una difícil elección: vender al jugador por una gran suma o aprovechar su excelente estado de forma internacional para los intereses del club. Se espera que los muniqueses mantengan la presión hasta el cierre del mercado de fichajes.

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