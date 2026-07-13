Slimbook presenta sus nuevas estaciones de trabajo Nexus diseñadas para IA

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Slimbook presenta sus nuevas estaciones de trabajo Nexus diseñadas para IA

La empresa española Slimbook ha anunciado una nueva línea de estaciones de trabajo Nexus de alto rendimiento. Estos ordenadores están diseñados específicamente para desarrolladores de modelos de IA y profesionales que realizan cálculos intensivos. La nueva serie incluye dos modelos principales: el Nexus Ryzen AI y el más potente Nexus Threadripper AI. Así lo informa Ixbt.com informa .

La versión básica del Nexus Ryzen AI está equipada con un procesador AMD Ryzen 9, soportando hasta 128 GB de RAM DDR5 y hasta 4 TB de almacenamiento SSD NVMe PCIe Gen5. Según ixbt.com, el aspecto más destacado de este modelo es la posibilidad de instalar dos tarjetas gráficas profesionales NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. El precio inicial de esta estación es de 1995 euros.

Modelo insignia: Nexus Threadripper AI

El modelo tope de gama, el Nexus Threadripper AI, está diseñado para tareas complejas como el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM) y la ejecución local de IA. Puede equiparse con un procesador AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX y una impresionante memoria RAM DDR5 de 512 GB. Para mantener tal potencia, se incluye una fuente de alimentación de 2500 W con certificación 80 Plus Platinum.

Ambas estaciones de trabajo se presentan en chasis robustos de aleación de aluminio. En cuanto a la refrigeración, los desarrolladores ofrecen una amplia elección: los usuarios pueden optar por refrigeración por aire tradicional o un sistema de refrigeración líquida "todo en uno" (AIO) con tres ventiladores. Esto asegura que el sistema no se sobrecaliente.

En el mercado de Uzbekistán, este tipo de equipos profesionales suelen importarse bajo pedido. En un momento en que las tecnologías de IA avanzan rápidamente, es natural que estas estaciones despierten gran interés entre los desarrolladores locales y centros de investigación. Especialmente, el uso de chips gráficos con arquitectura NVIDIA Blackwell eleva la velocidad de cálculo a un nuevo nivel.

El precio inicial del modelo Nexus Threadripper AI comienza en 3880 euros. Con estos dispositivos, Slimbook promueve no solo el hardware, sino también la libertad de software, ya que son perfectamente compatibles con sistemas operativos de código abierto.

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Abror Shuhratov
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