Aeropuerto turco renovado por 120 millones de dólares para el avión de Trump

Turquía invirtió más de 120 millones de dólares para reconstruir completamente el antiguo aeropuerto militar de Etimesgut en Ankara antes de la cumbre de la OTAN. Las obras de construcción y modernización a gran escala, que duraron ocho meses, se llevaron a cabo para permitir la recepción del Boeing 747-8 regalado a Estados Unidos por Catar. Así lo informó Luxurylaunches .

Se informa que este Boeing 747-8, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, es uno de los aviones de pasajeros más grandes fabricados por la compañía. Tiene más de 76 metros de largo y su peso máximo al despegue alcanza las 442 toneladas. Para recibir una aeronave de tal magnitud, fue necesario mejorar significativamente la infraestructura existente.

En este sentido, el aeropuerto militar de Etimesgut en Ankara fue relanzado como centro diplomático en vísperas de la cumbre de la OTAN, implementando una serie de cambios importantes.

En particular, la longitud de la pista se incrementó de 2450 a 3000 metros, y su ancho se amplió de 42 a 60 metros. Gracias a estos cambios, el aeropuerto fue adaptado a la categoría más alta — «F» — exigida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para aviones gigantes como el Boeing 747-8 y el Airbus A380.

Los expertosseñalan que la altitud de Ankara y las altas temperaturas en verano afectan las características de despegue de los aviones. Por ello, considerando el peso y las dimensiones de la aeronave, se consideró necesaria la reconstrucción del aeropuerto.

Como parte del proyecto, se construyeron nuevas calles de rodaje y se actualizaron por completo los sistemas de navegación e iluminación. Además, se ampliaron los edificios de protocolo y se construyó una plataforma de 160 000 metros cuadrados capaz de recibir 44 aviones simultáneamente.

Según los datos, este Boeing 747-8 sirvió anteriormente como avión privado del emir de Catar. Posteriormente fue regalado a EE. UU. y actualmente se está reacondicionando para reemplazar al antiguo VC-25A como el nuevo Air Force One del presidente estadounidense. Durante la cumbre de la OTAN, este avión fue la aeronave más grande presente en el evento.

Anteriormente, Donald Trump había sido objeto de informes sobre un posible intento de asesinato durante su visita a Turquía. Según la información, tras una advertencia de inteligencia, su avión de salida desde Ankara fue cambiado. Sin embargo, en el viaje de regreso, Trump utilizó su avión anterior, explicando su decisión por «nostalgia». Más tarde, aterrizó en la base aérea de Mildenhall en el Reino Unido, desde donde abordó el Boeing 747-8 proporcionado por Catar para volar a EE. UU.