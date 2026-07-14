John Terry: Inglaterra es más fuerte que Argentina en cuanto a plantilla

El ex capitán de la selección de Inglaterra y leyenda del Chelsea, John Terry, hizo una declaración sorprendente antes de la semifinal de la Copa del Mundo. En su opinión, la plantilla de Inglaterra es actualmente superior a la de la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, en cada posición. Se espera que este encuentro no solo sea un choque entre dos grandes equipos, sino también la prueba más seria de la nueva era bajo la dirección de Thomas Tuchel. Así lo informa Goal.com informa .

Como invitado en el podcast de la FIFA, Terry destacó que, a pesar de que los sudamericanos cuentan con una estrella como Lionel Messi, no hay motivos para preocuparse por los «Three Lions». Según el ex defensa, la calidad individual de la selección inglesa es actualmente superior a la de cualquier otro equipo en el torneo. Esto podría dar a los ingleses una ventaja psicológica en la semifinal.

«No me preocupa Argentina. Mirándolos, no veo que sean mejores que nosotros. Creo que, comparando jugador por jugador, cada uno de los nuestros es superior a su rival», afirmó John Terry. Esta opinión ha generado un amplio debate en las redes sociales y entre los expertos en fútbol.

Choque de experiencia y talento

Aunque Terry considera a los ingleses superiores en cuanto a plantilla, no negó la experiencia del rival en grandes torneos. Argentina ha ganado cuatro torneos importantes consecutivos en los últimos años, forjando una mentalidad ganadora única. En el equipo de Inglaterra, solo cinco jugadores que estuvieron en la semifinal de la Copa del Mundo hace ocho años permanecen en el equipo: Harry Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

El tema central de este partido girará sin duda en torno a Lionel Messi. La leyenda de 39 años se enfrentará a Inglaterra en un partido oficial por primera vez en su carrera. Terry comparó el impacto de Messi con el de su ex compañero Eden Hazard. Según él, Messi es uno de los pocos jugadores, al igual que Hazard, capaz de decidir el destino de un partido en las situaciones más difíciles.

Como dato, en este torneo, Harry Kane y Jude Bellingham han marcado seis goles cada uno para Inglaterra, asegurando el poder ofensivo. Argentina, por su parte, depende a menudo del talento individual de Messi para ganar. El tiempo dirá si esta audaz predicción de John Terry servirá como motivación adicional para los pupilos de Thomas Tuchel o, por el contrario, como una presión excesiva.