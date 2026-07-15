Primer precedente en EE. UU.: Nueva York congela la construcción de centros de IA

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, se prepara para anunciar una moratoria de un año sobre la construcción de grandes centros de procesamiento de datos (data centers). Esta decisión se registra como la primera prohibición oficial a nivel estatal en la historia de EE. UU. para frenar la expansión de la infraestructura de IA. Se espera que este paso sea un punto de inflexión crucial para equilibrar el desarrollo tecnológico y la seguridad energética. Así lo informa Ixbt.com informa .

La moratoria afecta a proyectos grandes con una capacidad superior a 50 MW, incluyendo aquellos que ya solicitaron permisos pero no han iniciado obras. Según datos de Ixbt.com, se prevén excepciones para centros de menor escala e instituciones con necesidades especiales como hospitales y universidades. El gobierno pretende usar esta pausa para desarrollar nuevos requisitos ambientales y evaluar la carga en el sistema eléctrico estatal.

Crisis energética y protección de los intereses ciudadanos

La administración de la gobernadora destaca que los data centers modernos para sistemas de IA consumen varias veces más electricidad que las plataformas de computación tradicionales. Esto aumenta la carga en la red general, lo que podría elevar los precios de la electricidad para la población. Según Kathy Hochul, la disminución de recursos naturales y la incertidumbre en los precios representan una amenaza seria para los habitantes del estado.

Bajo la nueva normativa, no solo se detendrá la construcción, sino que se revisará la eliminación de exenciones fiscales que antes beneficiaban a los grandes data centers. La prohibición entra en vigor de inmediato por un año, aunque el plazo podría reducirse si el estado adopta nuevas reglas rápidamente. Esta medida es el equivalente a nivel ejecutivo de un proyecto de ley aprobado anteriormente por la legislatura de Nueva York.

Descontento social y futuro del sector

La actitud negativa hacia la infraestructura de IA se observa no solo en Nueva York, sino en todo EE. UU. Según una encuesta de Gallup, el 71 % de los estadounidenses se opone a la construcción de data centers en sus áreas. Curiosamente, el nivel de rechazo a la construcción de centrales nucleares (53 %) resultó ser menor que esta cifra.

Sin embargo, no existe una posición unificada entre los estados. Por ejemplo, aunque se introdujo una prohibición similar en Maine, la gobernadora Janet Mills la vetó porque no se permitían excepciones para ciertos proyectos. Al mismo tiempo, estados como California, Michigan y Pensilvania siguen apoyando el desarrollo de infraestructura de IA.

Esta decisión de Nueva York sirve como una señal seria para los gigantes tecnológicos. Ahora, empresas como Microsoft, Google y OpenAI deberán priorizar no solo las capacidades técnicas, sino también los recursos energéticos regionales y una estricta legislación ambiental al crear nuevas potencias de cálculo. Esto inevitablemente afectará el ritmo de desarrollo de la IA en el futuro.