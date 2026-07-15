PC asequible basado en PlayStation 5: se logra desbloquear la placa AMD BC-250

Una noticia inesperada ha surgido en el mundo de la tecnología: se ha encontrado una forma de eliminar las restricciones de la placa AMD BC-250, base de la consola PlayStation 5, y convertirla en un PC de juegos de alto rendimiento. Este descubrimiento permite ensamblar un sistema más potente que las consolas modernas por solo 250-300 dólares. Así lo informa Ixbt.com informa .

La placa AMD BC-250 fue diseñada originalmente para la minería de criptomonedas y es una versión ligeramente recortada de la APU (procesador y tarjeta gráfica integrados) utilizada en las consolas PlayStation 5. Por defecto, el procesador gráfico de esta placa tiene 1536 procesadores de flujo, mientras que la PS5 cuenta con 2304. Sin embargo, según ixbt.com, el chip contiene técnicamente hasta 2560 procesadores de flujo.

Eliminación de restricciones y aumento de rendimiento

Los experimentos realizados por el autor del canal The Phawx demostraron que es posible desbloquear completamente los bloques de GPU en algunas unidades. Esto aumenta significativamente la potencia gráfica del dispositivo, superando incluso las capacidades de la PlayStation 5 original. El sistema totalmente desbloqueado es capaz de mantener una tasa estable de 60 cuadros por segundo (FPS) en los juegos más exigentes en formato Full HD.

El aspecto más atractivo de esta solución es su precio. Aunque las placas AMD BC-250 se vendían anteriormente por unos 100-120 dólares, la creciente demanda ha hecho que los precios se acerquen a los 200 dólares. Aun así, considerando que este precio incluye procesador, tarjeta gráfica y 16 GB de memoria RAM GDDR6, es una oferta muy económica.

Para ensamblar un PC funcional, el usuario solo necesita añadir una fuente de alimentación, un dispositivo de almacenamiento (SSD) y un sistema de refrigeración. El autor del experimento logró completar todo el sistema por solo 250 dólares, incluyendo un SSD de 128 GB. Esto es varias veces más barato que cualquier portátil de juegos o consola del mercado.

Importancia para el mercado

Esta noticia despierta gran interés entre los jugadores y entusiastas de la tecnología. Dado el alto costo de los PC de juegos, estas soluciones «custom» pueden ser ideales para el gaming con presupuesto limitado. Este sistema, que supera a dispositivos como las Steam Machine, es también una opción interesante para los aficionados a los e-sports.

Sin embargo, cabe señalar que el desbloqueo total no está garantizado para todas las placas. Depende en gran medida de la calidad de fabricación del chip y de la suerte. No obstante, incluso en estado estándar, la AMD BC-250 ofrece un alto rendimiento en relación con su precio. Actualmente, estas placas se pueden pedir a través de plataformas de venta online internacionales.