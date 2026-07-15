Sadyr Japarov comenta los rumores sobre la entrada en política de su hija Janayim

El presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, se pronunció sobre los comentarios en redes sociales relacionados con su hija Janayim. Se trata de un video donde se ve a Janayim repartiendo regalos a niños en el centro de rehabilitación «Altin Balalik».

Según Japarov, esto no es una estrategia de relaciones públicas y no debe interpretarse como un intento de introducir a su hija en la política.

«No es relaciones públicas ni un intento de involucrarla en la política. Como dije antes, no involucro a mis hijos ni a mis allegados en la política ni en los asuntos estatales. Si hubiera habido tales intentos, ya se habría sabido», afirmó el presidente.

Según sus palabras, no está prevista la participación de sus hijos y familiares en los asuntos del Estado.