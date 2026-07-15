Miles Wang, un talentoso investigador de OpenAI, líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha decidido abrir un nuevo capítulo en su carrera. Deja las filas del creador de ChatGPT para fundar una nueva startup que pretende revolucionar los sectores de la medicina y la farmacia. Este proyecto se especializa en el descubrimiento de nuevos fármacos mediante el uso de inteligencia artificial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según datos de TechCrunch, Miles Wang se encuentra actualmente en negociaciones para atraer una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares para su nueva empresa. Lo más notable es que esta startup, que aún no ha comenzado sus operaciones completas, está valorada por los inversores en 2 mil millones de dólares. Esto demuestra cuán alta es la confianza en el potencial de la inteligencia artificial en el campo de las ciencias de la vida (life sciences).

Se espera que el fondo de capital riesgo Lightspeed lidere las negociaciones. Aunque Wang ha rechazado dar detalles sobre indicadores financieros y la descripción de la empresa, los expertos del sector predicen que varios investigadores destacados de OpenAI se unirán a este nuevo equipo. Esta tendencia confirma una vez más que, en los últimos años, se ha vuelto común que antiguos empleados de OpenAI creen proyectos independientes.

La carrera de la inteligencia artificial en la medicina

El objetivo principal de la startup fundada por Wang es identificar nuevas propiedades de los medicamentos existentes y dar una "segunda vida" a fármacos que anteriormente no superaron los ensayos clínicos. Esta estrategia se considera mucho más eficiente y económicamente rentable que crear un nuevo medicamento desde cero. Esto se debe a que reutilizar fármacos ya considerados seguros por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) ahorra tiempo y dinero de manera significativa.

La competencia en este campo es actualmente muy fuerte. Por ejemplo, la startup Chai Discovery recaudó recientemente 400 millones de dólares con una valoración de 3,8 mil millones de dólares. Asimismo, Isomorphic Labs, surgida de Google DeepMind, completó una ronda de financiación de 2,1 mil millones de dólares en mayo. El proyecto de Miles Wang intentará encontrar su lugar junto a tales gigantes.

En cuanto a Miles Wang, dejó sus estudios en la Universidad de Harvard en 2024 para unirse al equipo de OpenAI. Allí trabajó en investigaciones que exploraban el potencial de los modelos de inteligencia artificial para acelerar los descubrimientos científicos. Es destacable que hoy en día los inversores de capital riesgo no duden en invertir grandes sumas en jóvenes fundadores sin título universitario, pero con un alto potencial tecnológico.

El éxito de esta startup podría, en el futuro, reducir el proceso de encontrar tratamientos eficaces contra enfermedades graves de varias décadas a unos pocos años. Para países en desarrollo como Uzbekistán, tales tecnologías también crearán la oportunidad de acceder a medicamentos asequibles y eficaces en el futuro.