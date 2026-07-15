Lorde critica duramente las gafas con IA: «No son nada sexys»

Durante su actuación en el festival Mad Cool de Madrid, la famosa estrella del pop Lorde expresó su firme rechazo a una nueva tendencia tecnológica: las gafas inteligentes equipadas con inteligencia artificial (IA). Según la cantante, estos dispositivos no solo amenazan la privacidad, sino que carecen de atractivo estético. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Desde el escenario, Lorde señaló a sus fans que cada vez es más difícil distinguir lo real de lo artificial. «Es cada vez más complejo percibir la realidad en nuestro mundo. No sabes si la persona que tienes delante lleva unas gafas de sol normales o esas malditas gafas con IA. Puedo decir oficialmente: no compren esas gafas. No son nada sexys», añadió la artista.

Esta declaración tuvo un impacto mayor dado que el festival estaba patrocinado por la marca Ray-Ban. Ray-Ban colabora actualmente con Meta en la producción de gafas inteligentes con IA. Además, la cantante Jennie, que actuó después de Lorde, es embajadora oficial del producto. La intervención de Lorde fue un golpe inesperado en plena campaña publicitaria.

Problemas de privacidad y seguridad

Aunque Lorde se centra en la estética, los expertos en seguridad plantean problemas mucho más graves. Según ixbt.com, estos dispositivos con cámaras y funciones de IA pueden utilizarse para violar la privacidad, vigilar a personas sin su consentimiento o con fines de extorsión. Aunque Meta afirma haber instalado indicadores luminosos para proteger la privacidad, estas medidas no evitan numerosas demandas e investigaciones.

Incluso han surgido escándalos relacionados con el entrenamiento de la IA de Meta. Según una de las demandas, trabajadores subcontratados en Kenia fueron obligados a revisar videos explícitos y violentos capturados por las gafas. Estos casos generan serias dudas sobre la transparencia en la recolección de datos de los gigantes tecnológicos.

Volumen de ventas y dinámica del mercado

A pesar de las críticas, el mercado de las gafas inteligentes sigue creciendo rápidamente. Según EssilorLuxottica, fabricante de Ray-Ban, las ventas de las gafas Meta AI superaron los 7 millones de unidades en 2025. Esta cifra triplica el volumen total de ventas de 2023 y 2024. Ante el creciente interés de los consumidores, Meta planea ampliar su línea de productos.

La postura de Lorde es coherente con sus opiniones anteriores. La cantante escribió en su momento que había tirado su smartphone al océano. Según ella, la tecnología no debería desconectar al ser humano de la vida real. «Estar aquí y ahora, eso es el verdadero encanto», concluyó.

El interés por estos gadgets crece gradualmente, pero su precio y las preocupaciones sobre la privacidad hacen que muchos se lo piensen dos veces. Las declaraciones de estrellas mundiales como Lorde ayudan a formar una visión crítica sobre las tendencias tecnológicas.